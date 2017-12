Istoria Dobrogei, promovată în țară și străinătate

Muzeul „Callatis” din Mangalia, secție în cadrul Complexului Cultural „Callatis” din Mangalia, a fost reprezentat, între 25 aprilie și 2 iunie, de către cel care-i conduce destinele, cercetătorul științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, la șase manifestări științifice și conferințe organizate în țară și în străinătate, în Bulgaria și Turcia. La aceste evenimente, dr. Colesniuc a promovat istoria Dobrogei și patrimoniul arheologic al muzeului „Callatis”. La cea mai recentă dintre manifestări, conferința internațională „Caring and Sharing. The Heritage Environment as an Agent for Change”, organizată între 31 mai și 2 iunie, la Istanbul, a fost prezentată și „Ruta istoriei antice a României la Marea Neagră”, realizată în cadrul Proiectului Alector - „Collaborative networks of Multilevel Actors to advance quality standards for heritage tourism at cross Border Level”.

„WINE - HISTORY AND INSPIRATION”

Prima a fost conferința științifică națională, cu participare internațională, organizată, între 25 și 26 aprilie, de către Biblioteca Regională „Lyuben Karavelov” din Ruse, intitulată „Wine - History and Inspiration”. Studiul lui Colesniuc, realizat împreună cu președintele Asociației de Balcanistică și Slavistică din România (ABSR), prof. dr. Nicoleta Ciachir intitulat „Mărturii ale producerii și comerțului cu vin în antichitate, în Scythia Minor”, va apărea în revistă științifică a organizatorilor.

„THE ROMANIANS AND BALKAN PEOPLE. HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL CONFLUENCES”

Pe 13 și 14 mai, dr. Colesniuc a particopat la cea de-a III-a ediție a Conferinței Internaționale „The Romanians and Balkan People. Historical and Geographical Confluences”, organizată de Universitatea „Hyperion” din București și ABSR, în parteneriat și cu alte instituții universitare și culturale. Aici a susținut comunicarea „File din istoria Asociației de Balcanistică și Slavistică din România”, făcând parte și din Consiliul științific.

„100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1916)”

Pe 19 mai, la sesiunea ştiinţifică cu tema: „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial (1916)”, organizată de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, dr. Sorin Marcel Colesniuc a vorbit despre Operațiunile militare și abuzurile armatelor străine în Dobrogea, în timpul marii conflagrații, studiul său urmând a fi publicat, în curând, într-un volum științific editat de organizatori.

SESIUNEA NAȚIONALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE

La cea de-a 50-a ediție a Sesiunii Naționale de Rapoarte Arheologice, organizată între 25 și 28 mai, la Târgu Jiu, sub auspiciile Ministerului Culturii, în parteneriat cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, dr. Sorin Marcel Colescniuc a susținut comunicarea „Cercetări arheologice preventive la Callatis”, vorbin despre rezultatele cercetărilor arheologice pe care le-a desfășurat la Mangalia, în campania anului 2015, împreună cu dr. Mihai Ionescu – responsabilul științific al șantierului arheologic Callatis. O altă comunicare prezentată a fost „Materiale preistorice din Peştera Binder - Cheile Turzii, provenite din răscoliri din săpătura lui Nicolae Vlassa”, având la bază rezultatele cercetărilor arheologice din campania desfășurată în august 2016, în Cheile Turzii, împreună cu: Gheorghe Lazarovici (Cluj-Napoca), Magda Lazarovici (Iași), Cristian Roman (Deva), Radu Pop (Cluj), Romeo-Alexandru Perlik (Predeal), Olimpia Gridan şi Silviu Gridan (Braşov) și Aparaschivei Constantin (Suceava).

„RUTA ISTORIEI ANTICE A ROMÂNIEI LA MAREA NEAGRĂ”

Istoria Dobrogei, a Muzeului „Callatis” și a celui mai prețios artefact pe care acesta îl deține - unicul papirus antic descoperit pe teritoriul României - a fost prezentată la Istanbul, la conferința internațională „Caring and Sharing. The Heritage Environment as an Agent for Change”, care s-a desfășurat între 31 mai și 2 iunie 2016. „La conferință a fost prezentată și „Ruta istoriei antice a României la Marea Neagră”, realizată în cadrul Proiectului Alector – „Collaborative networks of Multilevel Actors to advance quality standards for heritage tourism at cross Border Level”, proiect co-finanțat în cadrul Programului Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007 – 2013, având ca obiectiv principal valorizarea elementelor de patrimoniu tangibil și intangibil și dezvoltarea de parteneriate regionale în zona Mării Negre, în vederea creării de produse turistice trans-frontaliere de calitate”, a menționat șeful Muzeului „Callatis”, dr. Sorin Marcel Colesniuc.

La evenimentul internațional au mai suținut comunicări: consilier Iulia Dangulea, de la Autoritatea Națională pentru Turism, muzeograf Andreea Andrei și muzeograf Aurel Mototolea de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cercetători de la Academia Română și specialiști din diverse alte centre universitare și culturale ale țării, precum și specialiști din: Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Georgia și, bineînțeles, Turcia.

„CONFLUENȚE ROMÂNO-SLAVE DE-A LUNGUL TIMPULUI”

„Adăug la aceste activități științifice și Conferința Internațională „Confluențe româno-slave de-a lungul timpului”, pe care Asociația de Balcanistică și Slavistică din România, al cărui vicepreședinte sunt, a organizat-o în ziua de 19 martie, la sediul Uniunii Democrate Bulgare din România, aflat în București”, a conchis dr. Colesniuc.

În cadrul conferinței, comunicările au fost susținute de specialiști din România, Bulgaria și Ucraina. Cuvântul introductiv a fost rostit de președintele ANSR, prof. dr. Nicoleta Ciachir, care a prezentat și volumul aflat în curs de apariție „În amintirea unui istoric român – Nicolae Ciachir”. La sesiune au fost prezenți și aromâni, dar și reprezentanți ai organizațiilor minorităților din România: bulgară, sârbă și ucraineană.

