Istoria filmului în 50 de fotografii

Cinci nume de legendă ale filmului - Paul Newman, James Stewart, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino şi Steven Spielberg - sunt prezente cu cele mai multe fotografii pe lista celor 50 de imagini reprezentative pentru istoria cinematografiei, alcătuită de publicaţia americană “EmpireOnline”. Lista include, în fapt, instantanee din tot atâtea filme, rămase în memoria publicului atât pentru calitatea lor artistică, dar mai ales pentru gradul lor de reprezentativitate. Este vorba, practic, de 50 de imagini emblematice ale celei de-a şaptea arte, 50 de repere care ar putea servi oricând pentru un test-grilă având ca obiect verificarea calităţii de cinefil autentic. În cele mai multe dintre cazuri, fotografiile cu pricina au devenit, datorită mediatizării impresionante, mai cunoscute decât filmele, lucru care, fără a fi deloc paradoxal, confirmă o dată în plus notorietatea lor.

Figuri de referinţă ale cinematografiei, Paul Newman şi James Stewart apar, fiecare, în câte două dintre fotografiile listei. Paul Newman poate fi admirat, alături de Robert Redford, într-o imagine din westernul “Butch Cassidy and Sundance Kid” şi în celebra fotografie din “Luke Cool Hand”, în care priveşte grămada de ouă fierte pe care, obligat de un pariu, urma să le mănânce. James Stewart este prezent pe listă cu instantanee din “It\'s a Wonderful Life”, celebra parabolă despre altruism difuzatîn în fiecare an, de Crăciun, în SUA şi din “Vertigo”, filmul lui Alfred Hitchcock având ca pretext frica de înălţime. Maestrul filmelor de suspans mai este reprezentat de alte trei imagini, desprinse din “The Birds / Pădările”, “North by Northwest” şi, bineînţeles, “Psycho”, cu celebrul ţipăt de groază. Printre cele 50 de imagini se mai află, printre altele, instantanee din “Star Wars” - duelul Luke Skywalker vs Darth Vader, “Usual Suspects” - momentul identificării la secţia de poliţie, “Dirty Dancing” - Patrick Swayze şi Jennifer pe ringul de dans, şi “Taxi Driver / Şoferul de taxi” - memorabilul moment cu Robert De Niro în faţa oglinzii, întrebând “Are you talkin\' to me?”, în traducere Vorbeşti cu mine?. Filmele clasice sunt, şi ele, bine reprezentate, “Gone with the Wind / Pe aripile vântului”, “Singin\' in the Rain / Cântând în ploaie” şi “Casablanca” fiind doar trei dintre peliculele antologice incluse pe listă. Inedita iniţiativă a celor de la EmpireOnline a fost realizată în colaborare cu compania japoneză Canon.

O altă expoziţie interesantă a fost vernisată la Madrid. Cineastul german Wim Wenders şi soţia lui, Donata, expun începând de miercuri, peste 100 de fotografii realizate în ultimii 14 ani pe platourile de filmare, într-o retrospectivă dedicată acestui cuplu de cineaşti. În aceste fotografii, vizitatorii pot să regăsească scene şi decoruri din majoritatea filmelor turnate de Wim Wenders după 1995, dată de la care Donata a început să lucreze ca director de imagine pentru filmele soţului ei. Wim Wenders, cunoscut regizor de film european, se concentrează în aceste fotografii pe realizarea unor peisaje, în culori foarte studiate, în timp ce soţia lui preferă să capteze, în alb/negru, latura interioară a actorilor în timpul filmărilor. Această expoziţie, intitulată “Como si fuera la ultima vez”, va putea fi vizitată până pe 13 ianuarie, la Centrul pentru Arte Frumoase din Madrid.