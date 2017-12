Istoria împiedică finalizarea Autostrăzii Soarelui!

A2 nu va fi finalizată la timp din cauza condiţiilor meteo şi a istoriei! Ce legătură există între acestea două? Una special gândită încă de pe acum pentru a fi livrată şoferilor care, la vară, vor merge pe o autostradă întreruptă şi, cu siguranţă, neterminată! Astfel, lucrările la autostrada Cernavodă-Constanţa şi centura Constanţa sunt în conservare şi vor fi reluate în funcţie de condiţiile meteo, iar din cele 67 de situri arheologice aflate pe traseu doar 25 au fost descărcate, în condiţiile în care în luna iunie sectoarele ar trebui deschise circulaţiei, a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), Liviu Costache. Proiectul a fost împărţit în trei loturi - Cernavodă-Medgidia (20 kilometri), Medgidia-Constanţa (aproximativ 32 de kilometri) şi varianta de ocolire Constanţa la profil de autostradă (21,8 kilometri). Liviu Costache a mai declarat că în vara acestui an se va putea circula pe autostrada Cernavodă-Constanţa, deşi tronsonul de drum nu va fi complet finalizat până la debutul sezonului estival. \"A se termina o autostradă este un lucru, a se pune în circulaţie este o diferenţă. A termina înseamnă să aibă absolut tot: parapeţi, portale, şanţuri, conexiuni cu drumuri laterale, semnalizare digitală, benzinării, parcări. Punerea în circulaţie înseamnă să-l dau în circulaţie maşinilor cu anumite restricţii, să zicem. Angajamentul nostru este să se circule spre Constanţa pe autostradă în vara lui 2011, inclusiv varianta de ocolire a municipiului Constanţa\", a afirmat Costache. Până aici toate bune, singura problemă ar fi faptul că, până în prezent construcţia tronsonului Cernavodă-Medgidia a ajuns la 5,7 kilometri din 20, iar dacă ar fi să ne luăm după cum funcţionează lucrurile în România, nu ne prea vine să credem că din februarie şi până în iunie se vor realiza restul de circa 15 km. Construcţia variantei de ocolire Constanţa înseamnă lucrări, aflate în diferite stadii, la cele 18 poduri şi 27 de podeţe. Lucrările sunt pe o lungime de 20,2 km, de la km 0 la 6+4 şi de la 7+2 la 21. Întrebaţi când vor fi reluate lucrările, reprezentanţii CNADNR au afirmat că acestea vor reîncepe \"în funcţie de condiţiile meteorologice (temperaturi pozitive, nivel de umiditate, etc.)\". Din totalul celor 67 de situri arheologice, 21 se află pe tronsonul Cernavodă-Medgidia, 11 pe sectorul de la Medgidia la Constanţa şi 35 pe traseul centurii. La începutul anului, ministrul Transporturilor Anca Boagiu a reclamat într-o sedinţă de guvern că lucrările sunt întârziate întrucât Ministerul Culturii nu a efectuat descărcările arheologice pe tronsonul Medgidia-Constanţa. Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a replicat însă că instituţia are doar atribuţii de avizare a dosarelor întocmite de arheologi, documentaţia fiind trimisă ulterior spre Comisia Naţională de Arheologie, ai cărei reprezentanţi au reclamat, la rândul lor, nereguli în datele primite de la CNADNR. În concluzie, din cele 11 situri prezente pe tronsonul Medgidia-Constanţa, unul singur are certificat de descărcare arheologică şi alte două sunt în faza de cercetare. Restul… istoria cu mila! CNADNR mai precizează că plata serviciilor de arheologie revine companiilor constructoare, astfel că nu poate estima valoarea acestora.

CINE TERMINĂ PRIMUL? Lucrările la tronsonul Cernavodă-Medgidia sunt efectuate de către compania franceză Colas. Contractul are o valoare de 224 milioane euro. Sectorul Medgidia-Constanţa este construit de consorţiul italiano-german Astaldi-Max Boegl, valoarea contractului fiind de 211 milioane euro. Construcţia variantei de ocolire Constanţa este executată de consorţiul format din companiile FCC Construction (Spania) şi Astaldi (Italia) pentru 803,96 milioane lei.