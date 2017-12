“Istoria minorităţilor”, în programa Ministerului Educaţiei

Volumul „Istoria minorităţilor naţionale din România”, un material auxiliar pentru profesorii de istorie, a fost lansat ieri, cu prilejul încheierii campaniei “Diversitatea - o şansă în plus pentru viitor”. Apărut la Editura Didactică şi Pedagogică, volumul cuprinde, în cele aproximativ 300 de pagini, o serie de informaţii referitoare la istoria minorităţilor naţionale, punînd accent pe tot ceea ce diferitele comunităţi etnice au trăit împreună pe teritoriul actual al României, precum şi pe contribuţia lor la dezvoltarea ţării şi a naţiunii române. La acest material au contribuit experţi din diferite structuri ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi de la organizaţiile minorităţilor naţionale, fiind rezultatul unui proiect iniţiat de Centrul Regional Project on Ethnic Relations (PER), cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice. “Vrem să ajutăm viitorii cetăţeni ai României ca, pe bazele istoriei comune, să clădească o societate viitoare. (...)”, a declarat coordonatorul programului iniţiat de Centrul Regional PER, Maria Koreck, care a mai precizat că, din păcate, formarea profesională a profesorilor este restricţionată din punctul de vedere al cunoaşterii istoriei comune a minorităţilor naţionale. “Lipsa informaţiilor despre comunităţile minoritare şi majoritare este, nu numai în România, rezultatul sistemului formal de învăţămînt a cărui programă şcolară de multe ori ignoră sau respinge experienţa minorităţilor din această ţară”. Lansarea volumului a fost urmată de o dezbatere la care au participat reprezentanţi ai minorităţilor, mulţi dintre ei fiind şi autorii unor texte ce se regăsesc în paginile manualului. Preşedintele Centrului Cultural al Romilor “Amare Rromentza”, Delia Grigore, a vorbit despre importanţa receptării corecte a acestui manual şi a modului în care profesorii vor reuşi să le transmită mesajul elevilor. “Când am pus mîna pe acest volum, mi-am zis: “Uite o altă formă de reunire a etniilor””, a declarat reprezentantul comunităţii evreilor din România, Harry Kuller, care a vorbit despre importanţa cultivării toleranţei şi a găsirii unui echilibru în cadrul etniilor şi apoi la nivelul întregii societăţi, precum şi despre faptul că regimul comunist a fost un exemplu de omogenizare etnică, deoarece avea nevoie de o astfel de omogenizare. Manualul este destinat tuturor profesorilor de istorie din România, pentru a fi folosit în predarea istoriei în perioada imediat următoare, pînă la introducerea unui curs opţional de “Istoria minorităţilor naţionale”. Koreck a mai declarat că programa de introducere a opţionalului a fost aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, profesorii avînd posibilitatea să opteze din luna februarie pentru cursul despre istoria minorităţilor, pentru ca, din septembrie 2009, elevii să poată participa la acest curs. Cartea a fost editată în 2.500 de exemplare, distribuindu-se gratuit, prin inspectoratele şcolare judeţene, cîte 40 de bucăţi pentru fiecare judeţ. Maria Koreck a precizat că suma aproximativă care a fost necesară editării a fost de 50.000 de lei. În perioada următoare, se intenţionează editarea unei alte ediţii, precum şi lansarea în format electronic a manualului.