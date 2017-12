Istoria şi geografia, în limba română

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Oana Badea afirmă că, în judeţul Harghita, „nicio grădiniţă, nicio şcoală care are copii sub efectiv, unde se desfăşoară învăţământ în limba română, nu va fi desfiinţată”. Oana Badea a afirmat că drepturile copiilor care învaţă în Harghita, judeţ în care ponderea deţinută de români este de 14%, trebuie să fie egale cu ale oricărui copil din România şi că, din cauza condiţiilor speciale ale judeţului, costurile alocate educaţiei vor fi suplimentate. „Drepturile pe care le acordăm unui copil care învaţă, spre exemplu, în ucraineană, în slovacă, în turcă, în România, sunt egale cu drepturile pe care le are un copil român în Harghita. În consecinţă, pentru că gradul de dispersie este atât de mare, necesită o suplimentare a costului”, a precizat Oana Badea. În privinţa temerilor manifestate de unii dintre profesorii români de istorie şi geografie că vor rămâne fără locuri de muncă de vreme ce aceste discipline se studiază în limba maternă, secretarul de stat Oana Badea a spus că ele nu sunt reale şi i-a asigurat pe dascăli că vor ajunge în această situaţie doar dacă nu vor mai exista elevi români în Harghita. Deputatul PDL Mircia Giurgiu a anunţat, ieri, că va depune un amendament de abrogare a articolului din Legea Educaţiei care prevede ca în şcolile de stat predarea istoriei şi a geografiei să se facă în limbile minorităţilor naţionale. „Motivul pentru care cer abrogarea acestui articol este că în România sunt comune unde nu există şcoli în limba română. Atâta vreme cât şcolile în limba română se desfiinţează, iar pentru minorităţile naţionale se înfiinţează o clasă chiar dacă este un singur elev nu este în regulă”, a spus Giurgiu. Potrivit acestuia, în comuna Săvădisla din judeţul Cluj nu există nicio şcoală în limba română, ci doar unităţi de învăţământ pentru comunitatea maghiară. Proiectul de abrogare a articolului din Legea Educaţiei va fi depus luni.