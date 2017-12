Istoria unui cretin

Deunăzi, la cafeneaua pe care o frecventez, am găsit întreg personalul căzut într-o adâncă şi uimitoare meditaţie. După feţe şi mimică, erai tentat să juri că dumnealor abia sosiseră cu pluta în oraş. Imaginea era a unui cârd de indivizi înşiraţi de-a lungul şi de-a latul unui mal. Trezit din meditaţie, unul dintre angajaţi mi-a mărturisit secretul revelaţiei lor comune. În ziua respectivă, patronul, supărat pesemne din cauza stării economice precare a unităţii, utilizase diverse epitete, pentru a face o evaluare a contribuţiei fiecăruia la bunăstarea naţiunii. De departe, singurul mascul din colectivul cu pricina căpătase cea mai înaltă apreciere din partea patronului, altfel, zgârcit în toate cele ce sunt… Din relatările sale la faţa locului, pentru că faţa lui era pământie, a reieşit că este un cretin. Din dorinţa de a susţine moralul unui tânăr, care, iată, abia navigă pe apele vieţii, l-am asigurat că situaţia sa nu este chiar atât de gravă. Sigur, nu-i o fericire ca patronul tău spiritual şi material, după cum am dedus singur, să aibă o asemenea impresie dezastruoasă, dar, vorba românului, se putea şi mai rău! Deşi părea a fi deprimat, individul nu a făcut o tragedie din asta. Ba, dimpotrivă, rememorând istoria existenţei sale, şi-a adus aminte că mai fusese catalogat drept cretin şi cu diverse alte ocazii. Punând cap la cap evenimentele principale, cretinul, pentru că deja putem să-i spunem aşa, şi-a întregit palmaresul. Surprinzător, spunându-i-se că este un cretin notoriu, patronul a atins una din corzile sale sensibile. Cretinismul l-a însoţit în principalele episoade ale existenţei sale. Desigur, a mai fost complimentat şi cu alte formule, prost, guşter, tâmpit, tolomac, tembel etc., dar, o recunoaşte chiar el, nicio altă formulă nu l-a furnicat atât de profund. De când i s-a spus că este un cretin, tânărul angajat s-a mobilizat subit. El a înţeles că, într-o astfel de formulă, într-o perspectivă apropiată, are toate şansele de a se afirma plenar în toate domeniile de activitate. După ce a primit asigurări că este un cretin universal valabil, s-a liniştit. Şi-a recăpătat cadenţa propriei respiraţii. A ridicat ochii din pământ şi a recitat, după modelul şoimilor patriei de altădată, o poezie patriotică şi una din şcoala generală. Statutul de cretin recunoscut i-a dat un nou imbold. E drept, fără a pricepe mare lucru din observaţiile făcute, la locul de muncă, de şeful său suprem. La verificarea finală, ca să vadă ce i-a rămas intrusului în cap, respectivul patron a avut o revelaţie. Urmărind expunerea cretinului, cu multe pasaje de un delir monumental, a realizat că exponatul, cum zice el, are toate şansele să facă o prelungită carieră în politică. Ca atare, şi-a propus să-l promoveze. În politică, zice el, e singurul loc unde individul îşi poate găsi adversari pe măsura lui.