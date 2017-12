Istoricul Gheorghe Dumitrașcu, cetățean de onoare al județului Constanța?

22:24:26 / 21 Noiembrie 2017

Geaba chichirez galceava ...

Cei care s-au opus proiectului de acordare a titlului de ,,cetatean de onoare'' , unui propagandist comunist , FSN - ist , FDSN-ist , PDSR-ist , PSD-ist - in ordinea prostituarii cetateanului sus-numit - au demonstrat cetatii si cetatenilor , ca au onoare , ca stiu ce este valoarea si ca au si memorie , adica , nu au uitat precum propunatorii - ma rog , se fac , ca au uitat - ce secatura , ce ticalos , ce hahalera ordinara , a fost in parlamentul Romaniei si in viata publica , acest Gheorghe Dumitrascu , ideolog bolsevic , catel de paza al cucuvelei de la Cotroceni , Ilici Iliescu si al celor care au confiscat Revolutia din 1989 ! Iar ideea ca a fost model pentru studentii de la Facultatea de istorie , este o mare aberatie a unora interesati , de regula , din ,,ciuma rosie'', sau din vecinatatea imediata a acesteia ... Omul n-a depasit niciodata nivelul profesorului mediu de liceu , oricat o fi citit si oricate opere nemuritoare o fi dat istoriografiei romanesti . Oricum , profesorul Marin Mincu - unul dintre modelele intelectuale ale studentilor , veritabile si nu inchipuite , de la UOC - spunea despre cel in cauza ca ,,este dedat peste masura slujirii imbecile a unei cauze pierdute , revolute chiar !'' Modele pentru studentii de la istorie - adevarati maestrii spirituali - au fost , Mihai Irimia , Adrian Radulescu , Tudor Papasima , Zizi Covacef , Tahsin Gemil si nu numai , daca este sa vorbim despre modele ... Si , oricum , la ce-i mai foloseste lui Gheorghe Dumitrascu acest titlu ? Ca s-a vindecat de orice boli , de orice patimi , de orice invidie intelectuala ! Vor latraii Constantei , adica cei de la PSD-ALDE , curvistine si otrepe politice notorii , sa-si revopseasca trecutul in culori mai roze , mai usor de digerat de catre votantii cu memorie mai scurta , sau chiar fara , si sa-si puna la gazeta de perete fostii activisti si handralaii politruci ca cetateni de onoare , dar fara onoare , fara caracter ? De asta are nevoie Constanta ?