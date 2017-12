Istoricul Gheorghe Dumitrașcu, cetățean de onoare post-mortem al județului

06:34:06 / 29 Noiembrie 2017

Cetatean de onoare

Profesor si istoric de valoare. Cei care l-au cunoscut de aproape au spus cuvinte frumoase despre pregatirea sa. Insa de ce uitam,sau ne facem ca uitam,ca in primii ani dupa 90,ca parlamentar FSN etc a fost una dintre cele mai puternice voci care facea propaganda lui Iliescu,Roman,Voican Voiculescu,Barladeanu,Magureanu,Militaru etc prostindu-ne in fata. Tocmai dumnealui,istoricul,care avand acces la informatii corecte si stiind cine ii sunt colegi in parlamentul fesenist,ne mintea in privinta prezentului si viitorului nostru. A stiut ca istoric toata cariera lui Iliescu si mai ales stia ca nu se poate schimba dupa imensele beneficii personale obtinute de acesta in comunism. A fost propagandistul principal pe plan local al fesenismului. Stiu ca cetatenii de onoare au unele drepturi sau avantaje de pe urma acestui titlu,iar dupa deces mostenitorii. Renunta cei doi copii ai dumnealui la acestea sau vor profita din plin? Dar de ce sa ma mir cand traim o continuare a mentalitatii comuniste in gandire condusi de urmasii comunistilor