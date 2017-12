Istorie şi diplomaţie în spaţiul cuprins între Nordul Europei, Marea Baltică şi Marea Neagră

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanţa, împreună cu Asociaţia Română de Studii Baltice şi Nordice, organizează în perioada 24-26 mai 2013, Conferinţa internaţională „Empire Building and Region-building in the Baltic, North and Black Sea areas”. O importantă manifestare ştiinţifică, conferința se referă la probleme ce acoperă spaţiul cuprins între Nordul Europei, Marea Baltică şi Marea Neagră. Conferinţa va aborda teme precum: dezvoltarea istorică a acestor regiuni, relaţii culturale şi diplomatice între ţările din această parte a Europei, în trecut şi în prezent, construcţie naţională şi regională, raporturile dintre Uniunea Europeană şi zona respectivă, proiecte educaţionale şi punţi de legătură între cele două spaţii. Conferinţa va debuta vineri, 24 mai, de la ora 9.30, în Amfiteatrul A2 (Campus Corp B), iar pe parcursul primei zile vor avea loc discuţii plenare susţinute de reprezentanţii ambasadelor ţărilor baltice şi nordice din România, de specialişti de la Universitatea Tampere, Universitatea Helsinki şi Universitatea „Valahia” Târgovişte. După-amiază, îşi vor desfăşura activitatea patru paneluri ale conferinţei în care se va discuta despre limbă, minorităţi, educaţie şi identitate, urmate de o întâlnire a membrilor Asociaţiei Române de Studii Nordice şi Baltice. Prelegerea tematică a conferinţei va fi susţinută de prof.dr. Leonidas Donskins, membru al Parlamentului European, care va vorbi despre rolul şi importanţa statelor baltice. Alte prelegeri vor fi susţinute de prof.dr. Markku Kangaspuro, care va vorbi despre identităţi comune şi divizate din zona Mării Baltice, dr. Marko Lehti despre istoria transnaţională şi construirea păcii durabile, prof.dr. Michael North despre rolul mării ca loc al memoriei. A doua zi a conferinţei, 25 mai, va găzdui zece paneluri în cadrul cărora vor fi prezentate 40 de comunicări ştiinţifice, o prezentare de proiect referitoare la educaţia bazată pe investigaţie şi o prezentare de carte cuprinzând mai multe volume de autor şi reviste ştiinţifice. Conferinţa, care astfel va reuni într-un cadru unic, multicultural, specialişti de tradiţie nordică, se va încheia duminică, 26 mai, cu o excursie a participanţilor în Dobrogea.