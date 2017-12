15:23:34 / 28 Februarie 2015

pt 1,3

Pt nr 1 nu are rost sa ma "spetesc" scriind. Ar fi o pierdere de timp. Pt nr 3 , e drept ca aptitudinile fizice sunt foarte importante. Dar un curs de doar 2 3 sapt este practic foarte putin. Sunt persoane care dupa 10 ani inca mai invata. Pe de alta parte cei trecuti in rezerva din motive neimputabile lor si in care s-au investit diverse resurse pt formare sunt pe deplin indreptatiti sa aiba prima sansa sa isi ocupe posturile. Meseria de pompier nu presupune doar efort fizic. Practic nu mergem la interventie si "hai baaaaa baga apa ca tre sa se stinga". Fiecare interventie e unica in felul ei. Numai pornind de la procesele de ardere (fizica chimie) spune multe. Apoi vorbim de tactica abordata caci odata ce ti s-a repartizat un sector cam raspunzi de ce faci acolo. Si nu prea ai mult timp sa iei hotarari. Deci cam te confrunti cu presiunea timpului. Despre tot ce am scris baietii care au fost disponibilizati in 2011 ar cam trebui sa aiba habar. Deci sunt economisite resursele (si nu sunt putine) care ar presupune o formare initiala. Asadar daca 4 5 ani nu sunt neaparat de ajuns 2 3 sapt cam e cantitate neglijabila. Ce-i drept sunt multe de discutat pe marginea subiectului. Pt nr 1, imi placea o vorba a lui Dinescu : oricine stie sa arunce cu cacat in ventilator