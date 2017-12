IT Academy, la „Ovidius”

Sâmbătă şi duminică, în Aula Magna a Universităţii “Ovidius” Constanţa, are loc conferinţa de IT&C a proiectului IT Academy, organizat de AIESEC Constanţa. Proiectul urmăreşte să îmbogăţească cunoştintele teoretice şi experienţa studenţilor de la mate-info, şi nu numai, în domeniul IT, realizând legătura dintre oferta şi cererea de muncă pe această piaţă. Conferinţa va continuă şi în zilele de 13-14 martie, iar pregătirea participanţilor se va aprofunda prin workshop-uri pe temele: web design, software, programare şi securitate. După pregătirea primită în cadrul conferinţei, 15 din cei 50 de participanţi vor fi selectaţi pentru a desfăşura un stagiu de practică într-una din companiile Power Holding, Senior Software, Probit, Quick Service, Centrul de Statistică, Crucial. Selecţia va fi făcută în urma unor interviuri, ce vor urmări motivaţia, nivelul de implicare şi competenţele participanţilor. Astfel, în urma training-urilor, a stagiilor de practică şi a interacţiunii cu firmele din domeniul IT&C, va creşte nivelul de pregătire al studenţilor, facilitându-se şi intrarea lor pe piaţa muncii.