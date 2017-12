Italia a fost învinsă de Republica Dominicană!

Luni și marți sunt zile de pauză la Campionatul Mondial de volei feminin din Italia, binemeritate de jucătoarele care au disputat câte cinci meciuri în șase zile, săptămâna trecută. S-a încheiat prima fază a competiției, iar primele patru clasate din cele patru grupe s-au calificat pentru faza a doua, în care echipele din Grupele A și D formează noua Grupă E, iar formațiile din Grupele B și C alcătuiesc Grupa F. În Grupele E și F, rezultatele înregistrate între echipele care provin din aceeași grupă a primei faze contează în clasamentul de la care se pleacă la drum. Primele trei clasate din Grupele E și F vor obține calificarea pentru faza a treia a competiției - două grupe a câte trei formații, care vor stabili semifinalistele Mondialului 2014. Printre ultimele rezultate din prima fază a grupelor, respectiv ale partidelor jucate duminică seară, s-a numărat și unul total neașteptat: gazdele s-au înclinat în fața dominicancelor, scor 2:3! Italia și-a făcut însă bine temele încă de la tragerea la sorți, astfel că în faza a doua a competiției a „nimerit” într-o grupă foarte accesibilă. În derby-ul Grupei C, americancele le-au administrat rusoaicelor prima înfrângere, SUA fiind singura participantă la turneul final care nu a cedat niciun punct până acum. Să mai precizăm că printre jucătoarele prezente la competiție se numără și câteva care vor activa la echipe din România în campionatul următor: Lucia Gaido (Argentina, libero) de la Știința Bacău, Tsvetelina Zarkova (Bulgaria, centru) de la CS Volei Alba-Blaj (a mai jucat la CS Volei 2004 Tomis Constanța și Dinamo Romprest Bucureşti), Karla Klaric (Croația, extremă) și Kremena Kamenova (Bulgaria, extremă) de la CSM București, Suzana Cebic (Serbia, libero) de la CSM Tîrgovişte. Iată ultimele rezultate din grupe și clasamentele finale: Grupa A: Republica Dominicană - Italia 3:2. Clasament final: 1. ITALIA 13p; 2. REPUBLICA DOMINICANĂ 12p; 3. CROAȚIA 9p; 4. GERMANIA 8p; 5. Argentina 3p; 6. Tunisia 0p. Grupa B: Brazilia - Serbia 3:1. Clasament final: 1. BRAZILIA 14p; 2. SERBIA 11p; 3. BULGARIA 9p; 4. TURCIA 8p; 5. Canada 3p; 6. Camerun 0p. Grupa C: SUA - Rusia 3:1. Clasament final: 1. SUA 15p; 2. RUSIA 12p; 3. OLANDA 9p; 4. KAZAHSTAN 6p; 5. Thailanda 3p; 5. Mexic 0p. Grupa D: Belgia - Puerto Rico 3:0. Clasament final: 1. CHINA 14p; 2. JAPONIA 11p; 3. BELGIA 9p; 4. AZERBAIDJAN 7p; 5. Puerto Rico 4p; 6. Cuba 0p.

Clasamentele de la care se pornește la drum în faza a doua a CM din Italia sunt următoarele - Grupa E: 1. China 8p; 2. Italia 7p; 3. Republica Dominicană 6p; 4. Japonia 5p; 5. Belgia 3p; 6. Croația 3p; 7. Azerbaidjan 2p; 8. Germania 2p; Grupa F: 1. SUA 9p; 2. Brazilia 8p; 3. Rusia 6p; 4. Serbia 5p; 5. Olanda 3p; 6. Bulgaria 3p; 7. Turcia 2p; 8. Kazahstan 0p.