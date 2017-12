Italia are serioase probleme de lot

Mîine, la Mondialul german debutează sferturile de finală, cu partidele Germania - Argentina şi Italia - Ucraina. Duritatea competiţiilor interne şi internaţionale, care îi uzează peste măsură pe jucători, dar şi severitatea arbitrilor de la turneul final, care împart cu dărnicie cartonaşe, meritat sau nu, le-a diminuat efectivul majorităţii învingătoarelor din optimi. Cea mai afectată pare a fi Italia, care înaintea partidei cu Ucraina are trei absenţi importanţi. Doi dintre ei sînt suspendaţi: Daniele De Rossi a primit patru etape după cartonaşul roşu văzut în grupă, cu SUA, şi ar putea reveni abia în finală, dacă Italia se califică, iar Marco Materazzi va sta o singură partidă pentru eliminarea din optimi, cu Australia. În plus, accidentarea lui Alessandro Nesta, care a ieşit repede în jocul cu Cehia, este mai gravă decît se anticipa! Medicii sperau ca el să se antreneze normal începînd de marţi, însă milanezul are în continuare dureri la coapsă şi selecţionerul Marcello Lippi la... cap, întrucît ar rămîne cu doar doi fundaşi centrali valizi: Cannavaro şi Barzagli!