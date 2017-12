Italia poate intra în faliment, Spania ar putea scăpa

Italia va intra probabil în incapacitate de plată, căzând victimă crizei datoriilor suverane din Zona Euro, din cauza economiei sale slăbite, dar Spania s-ar putea să evite această situaţie, cred experţii britanici de la Centre for Economics and Business Research (CEBR). Italia este a treia iar Spania a patra mare economie din Zona Euro şi ambele se află sub presiune. Potrivit CEBR, Italia va fi probabil următoarea victimă a crizei datoriilor suverane. Datoria Italiei a ajuns la 128% din PIB, pe când a Spaniei este la 75% din PIB. Pachetul de măsuri de austeritate anunţat de premierul Berlusconi, în valoare de 44 de miliarde de euro, este insuficient şi nu va fi capabil să readucă economia pe linia de plutire. ECONOMIA ITALIEI ESTE DE DOUĂ ORI MAI MARE DECÂT CELE ALE GRECIEI, PORTUGALIEI ŞI IRLANDEI LA UN LOC, IAR ZONA EURO NU-ŞI VA PERMITE UN PLAN DE SALVARE PENTRU ITALIA, CEEA CE AR ÎNSEMNA INCLUSIV SFÂRŞITUL UNIUNII MONETARE EUROPENE. În schimb, Spania va reuşi să evite falimentul, întrucât exporturile sale rămân un punct forte, în ciuda întăririi euro. Premierul spaniol a adoptat, în ultimele zile, o poziţie mai fermă în privinţa combaterii crizei. El a convocat alegeri legislative anticipate, pentru a aduce siguranţă politică şi economică. Randamentele la obligaţiunile pe zece ani ale Spaniei şi Italiei au înregistrat, marţi, cele mai mari valori de la lansarea euro, ceea ce înseamnă că cele două guverne vor fi nevoite să se împrumute la dobânzi mai mari. Italia a intrat însă acum în centrul atenţiei pieţelor, care se arată îngrijorate cu privire la sustenabilitatea datoriei sale.

· Datoria SUA a depăşit PIB-ul · Miercuri, datoria publică a SUA a depăşit PIB-ul, la o zi după ce Congresul a aprobat majorarea plafonului de îndatorare, pentru evitarea intrării în incapacitate de plată. Ultima dată când datoria publică a SUA a depăşit PIB-ul a fost în 1947, după al Doilea Război Mondial. Lipsa unui acord în Congres pentru majorarea plafonului de îndatorare, cifrată la 14.290 miliarde dolari, a generat o acută criză politică, care ameninţa SUA cu încetarea de plăţi, problemă soluţionată printr-un pact bipartit de ultim moment. Acordul prevede o creştere a plafonului de îndatorare în două faze. Prima, imediată, prevede majorarea acestuia la 917 miliarde de dolari, până la finele anului. Ulterior, un grup de parlamentari republicani şi democraţi va propune, în decembrie, o a doua creştere, la 1.200 - 1.500 miliarde dolari, care va permite Guvernului să funcţioneze până în 2013. Administraţia Obama este implicată într-o bătălie pentru controlul conturilor fiscale ale SUA şi reducerea deficitului bugetar, care alimentează escaladarea datoriei publice.

· Japonia slăbeşte yenul · Guvernul japonez a anunţat ieri că a intervenit pe piaţa valutară, pentru a slăbi yenul, care se apropia de cel mai ridicat nivel al său faţă de dolar de la al Doilea Război Mondial. Autorităţile au vândut yeni pentru a contracara mişcările speculative ce au urcat moneda niponă la un nivel excesiv. La 1.15 GMT, dolarul a urcat la 78,30 yeni faţă de 76,99 yeni la scurt timp după 0.00 GMT.