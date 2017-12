Italia vs Anglia, runda a doua

După ce italienii au câştigat clar prima rundă a disputei cu englezii, graţie campioanei AC Milan, SSC Napoli va încerca să-şi imite mult mai ilustra compatrioată în partida cu o Chelsea aflată în criză. Italienii sunt în creştere de formă, pierzînd o singură partidă în februarie - în Cupa Italiei, cu Siena. Mai mult, vineri au învins clar la Firenze şi par capabili să trecă de Chelsea, chiar cu un scor asigurător pentru calificare! Englezii nu se regăsesc deloc, ultima “performanţă” fiind egalul din Cupa Angliei, de pe teren propriu, cu modesta Birmingham City (echipă din Championship). Iar un meci la Napoli ar putea fi dezastruos pentru antrenorul Villas-Boas, care riscă demiterea dacă părăseşte UCL. Cu trei ore mai devreme, Moscova va găzdui liderul campionatului spaniol, Real venind cu obiectivul clar de a realiza calificarea chiar din manşa tur. Va fi, însă, foarte dificil, sub zero grade Celsius, temperatura obişnuită la Moscova în această perioadă! CSKA are atuul vremii, dar dezavantajul de a nu fi jucat nici un meci oficial în acest an, ceea ce ar putea fi hotărâtor în disputa cu Real Madrid, care joacă non-stop pe perioada iernii.

Programul din această seară - ora 19.00: CSKA Moscova - Real Madrid; ora 21.45: SSC Napoli - Chelsea Londra (în direct la TVR 1).