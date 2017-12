Italian condamnat pentru trafic de droguri

După aproape trei luni de judecată, italianul Rugierro Dibitonto, de 32 ani, din Bari, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa, la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic şi consum de droguri de mare risc. Sentinţa nu este definitivă. Conform anchetatorilor, italianul a fost prins în flagrant pe 7 septembrie, în timp ce vindea 74,1 grame rezină de canabis unui investigator sub acoperire. Acesta luase legătura cu italianul, stabilind ca tranzacţia să aibă loc la ora 20.00, în parcarea din zona Gării Mangalia. După jumătate de oră, Dibitonto a venit la întâlnire cu maşina personală, fiind însoţit de concubină şi un prieten. După ce a coborât din autoturism, italianul s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire, a primit de la acesta 4.000 de lei, suma cerută pentru droguri, şi i-a dat canabisul. În timp ce se îndrepta spre maşină numărând banii, Dibitonto a fost înconjurat de poliţişti, care i-au blocat autoturismul pentru a-l împiedica să fugă. În urma percheziţiei maşinii, ofiţerii de la Antidrog au descoperit alte punguliţe cu canabis, despre care italianul a declarat că sunt pentru consumul propriu. Procurorii spun că, în timp ce controlau maşina, au aflat de la concubina lui Rugierro Dibitonto că iubitul ei mai are acasă droguri. Femeia i-a dus pe anchetatori la locuinţa italianului, unde s-au găsit 39,8 grame de canabis, o parte ambalat în punguliţe, pregătit pentru vânzare, plus o ţigaretă cu 0,2 grame de canabis. Dibitonto a fost reţinut şi dus la Parchet pentru audieri. Dacă iniţial a recunoscut că a vândut canabis, ulterior, sfătuit de avocat, italianul a negat că ar face trafic cu canabis, susţinând că drogurile vândute ofiţerului sub acoperire nu i-ar aparţine. Probabil nu ştia că întreaga operaţiune fusese filmată. În încercarea sa de a scăpa de acuzaţiile aduse, Dibitonto a adăugat că ar fi proprietarul unui magazin de „vise” şi că se ocupă doar de comerţul cu plante etnobotanice legale. Anchetatorii spun că italianul ar fi continuat activitatea infracţională dacă nu era „turnat” de cel mai bun prieten al său şi de concubina cu care trăia de doi ani, de când venise în România.