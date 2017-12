Italianul Francesco Conti, încântat de Constanţa

Timp de trei zile, la Constanţa au poposit cei mai buni drifteri din Europa, care şi-au demonstrat talentul la a şasea etapă din cadrul Campionatului European de Drift - King of Europe, întrecere desfăşurată pe circuitul amenajat în parcarea exterioară a Maritimo Shopping Center Constanţa. Vedeta incontestabilă a competiţiei a fost italianul Francesco Conti, dublu campion al Italiei şi liderul ierarhiei continentale, după cele cinci etape desfăşurate în Polonia, Spania, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. La volanul unui BMW M3 E 92, italianul a oferit un adevărat spectacol pe patru roţi, traseele alese pe viraje la viteze ameţitoare încântându-i pe spectatori. În ciuda unei prestaţii la nivel înalt, Conti a pierdut în semifinale duelul cu BMW-ul E36 M5 de 650 de cai putere condus de ungurul Adam Perenyi, iar lipsa de concentrare l-a făcut să rateze şi finala mică, în faţa francezului Benjamin Boulbes. Clasat pe locul 5, italianul născut la Milano, dar rezident în Elveţia, şi-a păstrat primul loc în clasamentul final şi după etapa de la Constanţa.

„Am iubit sporturile cu motor încă din copilărie, iar driftingul l-am descoperit în urmă cu şase ani. A declanşat o pasiune enormă, motiv pentru care am şi plecat să studiez şi să mă antrenez în Japonia, ţara unde acest sport este extrem de dezvoltat. De altfel, idolul meu este un pilot japonez, Nobushige Kumakubo. În ultimele două sezoane am obţinut rezultate bune, devenind de două ori campion al Italiei, dar îmi lipseşte din palmares titlul de campion european. Sper ca situaţia să se schimbe în acest an, mai ales că sunt primul în clasament”, a spus Conti. Pilotul italian s-a declarat încântat de circuitul de la Maritimo Shopping Center Constanţa, chiar dacă acesta nu l-a avantajat, fiind mai degrabă tehnic decât rapid.

„Pentru mine, este prima oară când vin la Constanţa, iar locaţia mi se pare superbă, la malul mării. Circuitul a fost bine amenajat, dar mie îmi plac cele mai rapide, unde viteza este mai mare. Cel de la Constanţa este mai tehnic şi nu mă avantajează”, a spus Conti, care a dezvăluit că a investit peste 70.000 de euro pentru a-şi pregăti bolidul pentru drift.

VICTORIE PE ECHIPE. Italianul s-a ales totuşi cu un trofeu după întrecerea de la Maritimo Shopping Center Constanţa, echipa sa, DriftDream Team, clasându-se pe primul loc în întrecerea pe echipe. Cei doi coechipieri, Conti şi Amerigo Monteverde, s-au duelat chiar în primul tur al fazei finale în etapa de la Constanţa, liderul clasamentului european ieşind învingător. Mai mult, în sferturile întrecerii, Conti l-a eliminat pe Cristiano Monterverde, cel mai tânăr pilot din concurs, în vârstă de 16 ani, fiul lui Amerigo Monteverde. Pentru a-şi îndeplini visul de a deveni campion european, Conti are nevoie de rezultate bune în cele două etape rămase din acest sezon, în Croaţia şi Slovacia, ultima fiind marea finală a întrecerii.