Italianul Giacomo Bertoletti consideră România ca a doua sa patrie

Vineri şi sîmbătă, la Constanţa, s-a desfăşurat Festivalul "Arte Marţiale fără frontiere Long-Ho", organizat de clubul constănţean Long-Ho (stil Qwan-Ki-Do) şi firma "Ovidius Protguard", cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Constanţa. La acest eveniment pentru lumea artelor marţiale din România a participat şi italianul Giacomo Spartaco Bertoletti, shike în Ju-Jitsu, centură neagră cu 9 DAN. Bertoletti s-a apucat de sport la 12 ani, începînd cu lupte greco-romane şi scrimă, iar în 1960 a început să practice artele marţiale, cu stilurile Shokukai, Sankudo şi Sankukai, continuînd apoi cu Shotokan, Judo, Kendo şi Ju-Jitsu. În 1976 a devenit membru fondator şi preşedinte al World Ju-Jitsu Federation. În 1984 a primit al şaptelea DAN, Kyoshi, iar în 2004 pe al nouălea, din partea Ju-Jitsu International Federation, Paul Hoglund. Cariera sa culminează în 2005 cu decernarea titlului de al cincilea Shike şi anume Honmon Enshunryu Bujutsu, titlu dinastic pe care puţini occidentali l-au putut obţine. Este preşedinte al World Investigation Security Alliance. Bertoletti spune că: "România este a doua mea casă! Am venit prima oară aici în 1962, acum aproape 45 de ani, de aceea ţara dv. este a doua mea patrie. Există un raport afectiv între mine şi multe locuri sau oameni din România. Am mulţi, foarte mulţi prieteni aici!"

Artele marţiale reprezintă pentru mine o viaţă

"Artele marţiale reprezintă pentru mine o viaţă, mai ales că le practic de prin 1956-57, cînd aveam 12 ani. Ca profesor, mă simt împlinit cînd îmi văd elevii crescînd în valoare. Un maestru nu este maestru că îşi spune el aşa! Discipolii sînt cei care decid dacă unui profesor merită să i se spună maestru... Acesta este principiul meu! După ce treci de 5 DAN, cei care urmează au caracter onorific. Scala tehnică se opreşte la al cincilea DAN. Titlul onorific de shike, care înseamnă şef de şcoală în limba japoneză, se referă mai mult la omul care îl poartă şi mai puţin la valoarea lui în DAN", spune Giacomo Bertoletti. Ca preşedinte al World Investigation Security Alliance, Bertoletti are numeroase obiective: "Protecţia şi investigaţiile. În Italia sînt director şi editor la revistele sportive Samurai şi Sportivo, care apar în 100.000 de exemplare lunar, am o agenţie de pază şi protecţie, la Genova, şi mai este şi această asociaţie, care de fapt reprezintă o uniune, din care mai fac parte România, ţările baltice, ţări occidentale, ţări orientale. Conceptul de protecţie este în zilele noastre foarte important şi avem parteneri foarte valoroşi. Să vă dau un exemplu. Sînt la Bucureşti, nu vorbesc româneşte, nu cunosc străzile, nu cunosc obiceiurile. Pot să asigur protecţie? Nu! Am nevoie de un partener capabil, serios, care să-mi dea siguranţă. Acesta este discursul Alianţei WISA".

Glumind puţin, chiar şi Giacomo Bertoletti are nevoie de un body-guard în România? "Bineînţeles, şi îl am pe prietenul şi partenerul meu Iulian Moisescu, care şi el are o agenţie de protecţie, la fel Pavel Florescu, un alt prieten. Nu am probleme cu protecţia în România! Grazie e Buona Fortuna! Grazie! Trăiască România!