ITC a rămas fără... „lumină”

În Liga a VI-a la fotbal din judeţul Constanţa, în Seria Sud, AS Lumina a învins la scor pe terenul formaţiei de pe locul secund ITC, un alt succes categoric reuşind şi AS Independenţa în meciul cu penultima clasată. În Seria Nord am notat victorii fără emoţii pentru echipele de pe podium, Flacăra Crucea, Dacia Mircea Vodă şi Viitorul Cuza Vodă, în timp ce formaţia de pe poziţia a patra, Victoria Mihai Viteazu, a fost ţinută... în şah, pe teren propriu, de Ulmetum Pantelimon.

Rezultatele din etapa a 17-a din Seria Sud a Ligii a VI-a constănţene la fotbal: Trophaeum Adamclisi - Voinţa Cochirleni 0-2

CS Negru Vodă - Viitorul Cobadin 1-3

Old Boys Cobadin - Fulgerul Chirnogeni 1-2

ITC - AS Lumina 1-7

AS Independenţa - AS Bărăganu 6-0

Dunărea Ostrov - AS Viişoara 1-4

Flacăra Viişoara a stat în această etapă.

Clasament: 1. Viitorul Cobadin 42p (golaveraj: 59-12), 2. ITC 36p (70-31), 3. AS Viişoara 34p (36-21), 4. Voinţa Cochirleni 30p (57-33), 5. AS Lumina 29p (75-35), 6. Fulgerul Chirnogeni 29p (61-31), 7. CS Negru Vodă 27p (42-23), 8. AS Independenţa 20p (37-60), 9. Old Boys Cobadin 14p (20-38), 10. Dunărea Ostrov 11p (18-47), 11. Trophaeum Adamclisi 10p (22-38), 12. AS Bărăganu 5p (25-63), 13. Flacăra Viişoara 3p (16-106).

Rezultatele din etapa a 14-a din Seria Nord a Ligii a VI-a constănţene la fotbal: Victoria Mihai Viteazu - Ulmetum Pantelimon 2-2

Viitorul Cuza Vodă - Pescăruşul Gârliciu 3-1

Gloria Seimeni - Pescarul Ghindăreşti 0-3

Înfrăţirea Cogealac - Dacia Mircea Vodă 0-5

Flacăra Crucea - Steaua Speranţei Siliştea 7-0

Dunărea Ciobanu - Emaus Cernavodă 4-1

Clasament: 1. Flacăra Crucea 35p (golaveraj: 51-17), 2. Dacia Mircea Vodă 34p (58-22), 3. Viitorul Cuza Vodă 33p (43-20), 4. Victoria Mihai Viteazu 26p (39-20), 5. Dunărea Ciobanu 23p (45-35), 6. Gloria Seimeni 18p (29-37), 7. Steaua Speranţei Siliştea 17p (41-47), 8. Pescarul Ghindăreşti 16p (31-34), 9. Ulmetum Pantelimon 14p (32-45), 10. Înfrăţirea Cogealac 12p (34-59), 11. Pescăruşul Gârliciu 10p (28-54), 12. Emaus Cernavodă 4p (19-60).