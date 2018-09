ITC a trecut pe primul loc în Seria Sud a Ligii a VI-a

Duminică au avut loc întâlnirile din etapa a treia în Liga a VI-a la fotbal constănţeană, iar în derby-ul de la Cobadin, Viitorul a trecut la limită de Old Boys. ITC este noul lider în Seria Sud, în timp ce Dacia Mircea Vodă se menţine pe prima poziţie în Seria Nord graţie setaverajului superior.

Rezultate - SERIA NORD: Dacia Mircea Vodă - Înfrăţirea Cogealac 7-3

Ulmetum Pantelimon - Victoria Mihai Viteazu 1-3

Pescăruşul Gârliciu - Viitorul Cuza Vodă 3-6

Emaus Cernavodă - Dunărea Ciobanu 3-5

Partidele Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni şi Steaua Speranţei Siliştea - Flacăra Crucea au fost amânate.

Clasament: 1. Dacia Mircea Vodă 9p (golaveraj: 25-6), 2. Victoria Mihai Viteazu 9p (12-2), 3. Flacăra Crucea 6p (7-2), 4. Viitorul Cuza Vodă 6p (9-5), 5. Gloria Seimeni 6p (5-2).

SERIA SUD: Old Boys Cobadin - Viitorul Cobadin 0-1

ITC - Fulgerul Chirnogeni 3-2

AS Independenţa - AS Lumina 3-3

Trophaeum Adamclisi - AS Viişoara 0-3

Flacăra Viişoara - AS Bărăganu 2-1

CS Negru Vodă - Voinţa Cochirleni 2-2

Dunărea Ostrov a stat în această etapă.

Clasament: 1. ITC 9p (golaveraj: 13-4), 2. AS Lumina 7p (18-9), 3. AS Viişoara 7p (6-2), 4. AS Independenţa 5p (7-5).