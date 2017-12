ITF, pregătit în Maroc

Inspectorii Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) din întreaga lume s-au reunit, la sfârşitul lunii, în Casablanca, Maroc, pentru a participa la pregătirea periodică a ITF. „Locul desfăşurării întâlnirii periodice a inspectorilor ITF nu a fost ales întâmplător. Pe 16 iunie 2012, secretarul general al Sindicatelor Portuare, afiliat la ITF, totodată şi preşedintele Comitetului regional Arab al Federaţiei, Said El-Hairech, a fost arestat de autorităţi, fiind acuzat de sabotarea economiei naţionale şi subminarea securităţii naţionale”, a spus reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu. El a adăugat că, singura vină a sindicalistului marocan a fost aceea de a apăra drepturile navigatorilor abandonaţi de o compania de shipping aparţinând statului. „După ce firma a dat faliment, navele acesteia, cu tot cu echipaje, au fost abandonate în diferite colţuri ale lumii. Said El-Hairech a cerut statului să se implice în rezolvarea situaţiei şi în aducerea marinarilor acasă. În urma protestelor organizate în acest scop, a fost arestat”, a explicat Adrian Mihălcioiu. În timpul întrunirii inspectorilor ITF, au fost organizate o serie de manifestaţii pentru elliberarea sindicalistului marocan, condamnat pentru că şi-a făcut datoria. Din fericire, acţiunile nu au rămas fără ecou, pe 2 octombrie autorităţile din maroc eliberându-l pe Said El-Hairech. „Este o mare zi pentru Said, pentru Maroc şi pentru mişcarea sindicală din întreaga lume. Presiunile pe care le-am făcut pentru corectarea acestei nedretăţi reprezintă un succes briliant, care dovedesc că dacă suntem solidari putem îndrepta orice decizie greşită”, a declarat, imediat după eliberarea lui Said El-Hairech, secretarul general al ITF, David Cockroft.