ITF România, printre cele mai eficiente sindicate din lume

Pe lîngă atmosfera de sărbătoare, pregătiri şi cadourile pentru întîmpinarea creştinească a Crăciunului, luna decembrie este şi una a bilanţurilor în instituţiile constănţene. Cum sfîrşitul de an se apropie cu paşi repezi iar linia s-a tras deja la pensii, în şomaj, activitatea portuară, agricultură, poliţie şi sistemul sanitar, navigatorii constănţeni au ajuns şi ei la ora bilanţurilor. Potrivit reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) din România, Adrian Mihălcioiu, 2007 a fost destul de plin la capitolul realizări, deşi situaţia marinarilor români nu a fost tocmai roz. „Acest an fost destul de bun, plin de încercări în toate activităţile noastre. Au fost discuţii în toată Europa, la Bruxelles, dar şi la Londra, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale navigatorilor, dar şi parteneriate cu autorităţile din Norvegia, şi pe care le dorim concretizate într-un act normativ”, a declarat ieri Mihălcioiu. Liderul ITF în ţara noastră susţine că cea mai mare realizare este reprezentată de faptul că s-a reuşit recuperarea salariilor restante ale navigatorilor. “Sîntem bucuroşi că am reuşit să rezolvăm sutele de cazuri privind datoriile şi restanţele către navigatori în favoarea lor şi a familiilor. Practic, pe parcursul acestui an, s-a recuperat o sumă de 1.300.000 de dolari, fapt care ne plasează printre cele mai eficiente sindicate din lume”, a precizat Adrian Mihălcioiu. Această realizare a sindicatului constănţean vine după ce, în 2006, într-un clasament realizat de autorităţile engleze, ITF România ocupa locul trei în Europa, după Italia şi Finlanda, cu 600.000 de dolari recuperaţi. După nave sechestrate în insulele greceşti, dar şi în Africa sau Asia, naufragii în Marea Mediterană şi marinari români arestaţi prin diferite porturi ale lumii, navigatorii constănţeni s-au bucurat din plin de tradiţionala petrecere de Crăciun. Plecat din nămeţii Laponiei, însă nu cu celebra sanie trasă de reni, ci cu vaporul, Moş Crăciun a ajuns ieri la toţi copiii navigatorilor. După ce au asistat la spectacolul oferit de elevii Colegiului de Arte „Regina Maria” din Constanţa, navigatorii au împărţit cadouri constînd în dulciuri, jucării şi fructe tuturor copiilor prezenţi.