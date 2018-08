Îţi cauţi job în instituţiile europene? Te ajută o constănţeancă!

Proiectul YOUNG REVOLUTION are ca scop mentorshipul studenţilor de la Facultatea de Filosofie şi ştiinţe social politice, specializărilor Relaţii Internaţionale şi studii europene şi ştiinţe politice, din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, din anul III de licenţă (anul terminal).

Proiectul este realizat de Butterfly Dreamer Network, pentru a-i ajuta pe studenţi să aplice pentru viitoare joburi în instituţiile europene. Ei vor primi ajutor online prin Skype de la membrii reţelei şi anume:

Eva Maria Olbers, candidat MPA la Harvard Business School of Government (McCloy Fellowship) şi cofondator STEMgem (stemgem.co)

Delia Cristiana Stamate, o constănţeancă, Alumni MSC Management Science la VUB Brussels şi încă din 2017, Analyst Financial Markets la Bank of New York Mellon în Brussels, Belgium

Ghiţă Petruş, CEO Butterfly Dreamer Network

Studenţii sunt rugaţi să se înscrie, folosind următorul link: https://tinyurl.com/yarh7gq4

Proiectul a fost conceput împreună cu Miron Maria Mirabela, care a făcut un internship în cadrul reţelei, în calitate de Şefă de An, în cadrul Facultăţii de Filosofie şi ştiinţe social politice, specializarea Relaţii Internaţionale şi studii europene, din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, din anul III de licenţă (anul terminal).

Delia, pe lângă experienţa din domeniul bancar, a lucrat şi în cadrul Ambasadei României la Bruxelles dar şi a Consulatului României la Bruxelles, dar şi în domeniul juridic, pentru numeroase cabinete de avocatură. Delia ne-a spus că: „Îmi doresc să-i ajut pe aceşti tineri, alături de Eva, să aibă şansele pe care le-am avut şi noi. Sper să aducem lecţiile învăţate în sistemul american şi cel belgian în România”.

De asemenea, Delia şi Eva au primit mentorat de la acelaşi profesor, Steve Jarding, de la Harvard Kennedy School of Government, considerat unul dintre cei influenţi oamenii din Washington, de către Roll Call Magazine. Delia a luat cursuri de la profesorul Jarding prin programul Aspire Romania, dar şi prin Rise Consortium, iar Eva colaborează cu acesta în cadrul programului pe care îl urmează la Harvard.

Proiectul Young Revolution va avea loc în Septembrie – Octombrie 2018 şi nu va implica costuri pentru studenţii implicaţi în program. Programul se doreşte a fi implementat şi în Constanţa, în 2019.