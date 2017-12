Îţi modernizezi sau recompartimentezi casa, declari la SPIT!

În cazul în care am reuşit să ne construim casa mult visată, am extins-o pe cea pe care o avem ori i-am adus îmbunătăţiri, după ce am terminat treaba, să nu omitem să anunţăm Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa. În 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de recepţie, trebuie să ne prezentăm la ghişeele SPIT cu toate actele necesare. Dacă suntem persoană fizică, trebuie să luăm de la ghişeele SPIT formularul tipizat „Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri persoane fizice“, să aducem în original şi copie autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor, memoriul justificativ, planurile/schiţele, nota privind regularizarea taxei la autorizaţia de construire emisă de primărie, cărţile de identitate ale proprietarilor ori delegaţia/împuternicirea şi cartea/buletinul de identitate ale delegatului/împuternicitului, după caz, şi formularul tipizat „Declaraţie specială de impunere privind stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri“.

ARDE LA BUZUNAR În cazul în care investiţia se face pentru şi într-o clădire aparţinând unei firme, adică suntem persoană juridică, formularul tipizat se schimbă cu „Declaraţie fiscală - decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice“. Alături de formular, mai prezentăm în original şi copie aceleaşi acte privind clădirea, la care mai adăugăm balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea sau modernizarea clădirii, cartea de identitate a delegatului/împuternicitului şi delegaţia/împuternicirea. Declaraţiile pot fi descărcate şi de pe site-ul instituţiei, www.spit-ct.ro, secţiunea persoane fizice/juridice - „Documente declarare” - „Impozitul/taxa pe clădiri”. Mai trebuie spus că, în cazul persoanelor fizice, dacă depăşim termenul pentru depunerea declaraţiilor vom fi sancţionaţi cu amendă de la 70 la 279 lei, iar dacă nu depunem declaraţiile - de la 279 la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, depunerea peste termen a declaraţiilor se sancţionează cu amendă de la 280 la 1.116 lei, iar pentru nedepunerea declaraţiilor - de la 1.116 la 2.784 lei.