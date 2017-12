IT-iștii români din toată lumea se unesc. Vor să creeze o comunitate

România își propune să devină prima ţară din lume care reușește să creeze o reţea de centre menită să reunească specialiştii în IT din ţară şi de peste hotare. Ideea aparţine unui grup de specialişti IT români de la Paris şi poartă numele de Romanian IT - Comunitatea Globală a Românilor din Tech. Mai precis, misiunea Romanian IT este de a dezvolta un cadru care să reunească și să susțină românii din tech, din țară și din străinătate, antreprenoriatul și întregul sector IT românesc la nivel internațional, în vederea creșterii competitivității pe piața globală și implicării în proiecte cu potențial de îmbunătățire a serviciilor publice și a societății. Proiectul debutează în contextul în care investiţiile în domeniul IT au crescut exponenţial în ultima decadă. Potrivit unui studiu dat publicităţii în luna august 2016 de către Statista, în anul 2006, într-un top al celor mai importante companii din lume, domeniul IT era reprezentat doar de compania Microsoft, în schimb marii jucători erau din domenii precum petrol, energie şi servicii financiare. În 2016, situaţia s-a schimbat radical, piaţa mondială fiind acaparată de companii din domeniul IT, precum Apple, Facebook, Microsoft, Amazon sau Alphabet, care au generat încasări de peste 2.000 de miliarde de dolari de la începutul anului curent.

MULȚI VOR SĂ SE ÎNTOARCĂ ACASĂ

Nici România nu a stat mai prejos la capitolul IT, contribuţia acestui sector la PIB ajungând, în 2015, la 6%,cu potențial de creștere de pânăla 10% în următorii ani, avansând odată cu valul internaţional, lucru care i-a determinat pe tot mai mulţi specialişti IT români din întreaga lume să conlucreze pentru proiecte autohtone sau chiar să ia în calcul posibilitatea reîntoarcerii acasă. ”Sunt deja de notorietate profesionalismul şi chiar influenţa IT-iştilor români angajaţi la companii internaţionale din Statele Unite, Marea Britanie sau Franţa, iar după mulţi ani în care am pus umărul la ridicarea imperiilor financiare ale străinilor, ne-am gândit că a venit vremea să folosim acest potențial și pentru promovarea sectorului IT românesc”, a declarat unul dintre coordonatorii Comunităţii Globale a Românilor din Tech, Valentin Maior. În cadrul comunității, se vor organiza periodic conferințe și webinarii cu tematică tehnică, antreprenoriat, schimburi de experiență. În cadrul acestor conferinţe va fi promovat întreg sectorul IT românesc: companii, startup-uri, produse IT dezvoltate de specialişti independenţi şi de companii româneşti, centrele devenind astfel adevărate ambasade ale României din sectorul IT.