ITM, asaltat de reclamaţii false cu personaje fictive

În decursul lunii mai, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Constanţa a primit peste 120 de reclamaţii la adresa unor societăţi comerciale acuzate că ar folosi munca la negru. Peste 20 dintre aceste reclamaţii s-au dovedit a fi nefondate, inspectorii fiind trimişi spre ţinte false. Potrivit reprezentanţilor ITM Constanţa, sesizările fictive sunt, de obicei, trimise pe adresa de e-mail a instituţiei. „Ni se cere să verificăm anumite baruri sau se fac reclamaţii în numele altora şi multe nu se confirmă. În primul rând, cei care fac reclamaţii ne dau nume false, fără a lăsa vreo adresă, în afara celei de e-mail“, a precizat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu. Alte persoane reclamă că nu li se încheie contracte de muncă sau că nu au fişe medicale, că au negociat un anumit salariu dar, în realitate, remuneraţia este mult mai mică. Multe dintre aceste aspecte nu au putut fi verificate pentru că datele lăsate pe mail erau incomplete iar unele nu ţineau de competenţa ITM, ci de a altor instituţii.

SONARUL DIN APARTAMENT Una dintre cele mai ciudate reclamaţii care au fost primite de inspectorii de muncă vine de la un cetăţean nemulţumit că vecinul lui are în casă un... sonar! Din când în când îl mai porneşte, iar zgomotul (?!) îl deranjează pe omul care a făcut plângerea. În plus, se pare că posesorul sonarului are ceva personal cu omul acesta şi face totul tocmai ca să nu aibă linişte în propria casă. O altă reclamaţie venea din partea unui frate protector şi furios: sora sa şi-a rupt piciorul la o sală de fitness şi asta pentru că antrenorii nu i-au făcut protecţia muncii.