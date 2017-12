ITM Constanţa a pus gînd rău muncii “la negru”

Nici nu au apucat prea bine să-şi preia posturile de conducere în Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, că noii directori au şi demarat controale în rîndul angajatorilor constănţeni. După ce săptămîna trecută au depistat 250 de salariaţi care munceau sechestraţi într-o hală a societăţii “Sîrme şi Cabluri” Hîrşova, măsură aplicată de patronii israelieni ai fabricii pentru a “preîntîmpina furturile”, au fost alături de angajaţii Primăriei Constanţa şi poliţişti la controlul efectuat în Hotelul Histria din staţiunea Mamaia, inspectorii ITM au trecut acum la sectorul construcţiilor. Potrivit noului director coordonator adjunct pe Relaţii de Muncă al ITM Constanţa, Daniela Neagu, controalele desfăşurate în acest domeniu au vizat 46 de angajatori cu 690 de salariaţi. „Campania din domeniul construcţiilor a avut un caracter preventiv, însă atunci cînd am depistat deficienţe, am aplicat imediat amenzi. Numai în domeniul relaţiilor de muncă am fost nevoiţi să dăm amenzi de 18.500 de lei, dar acesta este începutul. Munca la negru este un fenomen reclamat atît de angajaţi, dar şi de angajatori, aşa că vom desfăşura controalele în toate domeniile de activitate. De altfel, săptămîna trecută, am efectuat o acţiune de control şi în magazinele Real, unde am verificat 20 de societăţi cu 43 de salariaţi”, a declarat Daniela Neagu. Aceasta susţine că o atenţie deosebită va fi acordată şi muncii “la negru” din Portul Constanţa, însă ţinînd cont de faptul că vara şi-a intrat deja în drepturi, cei 24 de inspectori de pe relaţii de muncă vor urmări respectarea legislaţiei de către angajatorii care desfăşoară activităţi sezoniere. “Este vară şi, implicit, vom avea o activitate mult mai intensă pe litoral. Pentru a fi mai eficienţi, inspectorii noştri vor trece teste de evaluare, astfel încît să avem o imagine corectă asupra muncii lor”, a mai afirmat Daniela Neagu. Pe de altă parte, directorul adjunct pe probleme de Sănătate şi Securitate în Muncă din ITM, Marius Ciobanu, a afirmat că inspectorii au depistat, în urma controalelor de săptămîna trecută, deficienţe pentru care au aplicat amenzi de 80.000 de lei. “Am fost nevoiţi să amendăm, dar şi să aplicăm măsuri de sistare a activităţii. Cele mai mari probleme au fost depistate la societăţile Flavi Top Construct, Euroest Operation, Ultraline, Condis şi Manatwork Est Prefabricate. Pe lîngă faptul că primeau la lucru angajaţi fără examen medical, mulţi salariaţi erau necalificaţi şi neautorizaţi în posturile pe care le ocupau. Cînd ai de-a face cu securitatea în muncă, nu cred că îţi poţi permite să te joci cu vieţile oamenilor”, a declarat Ciobanu.