ITM închide terase cu Poliţia

Dacă în anii trecuţi, puţini erau agenţii economici „deranjaţi” de verificările inspectorilor de muncă, ITM Constanţa a devenit, în ultimul timp, una dintre cele mai active instituţii de control de pe litoral. Pe lîngă numărul foarte mare de controale - 464 pe Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM) şi alte 485 la Relaţii de Muncă, inspectorii ITM au aplicat, luna trecută, amenzi în valoare totală de 577.000 de lei. Şi asta nu este totul, întrucît la doar două zile după ce au dat amenzi în stînga şi în dreapta agenţilor economici din staţiunile Mamaia, Neptun şi Jupiter, inspectorii ITM au ajuns, ieri, la Eforie Sud. Directorul coordonator adjunct al ITM Constanţa, Daniela Neagu, a declarat că, deşi inspectorii de muncă au primit sesizări privind încălcarea legii la societatea “Zeus Consulting” din Eforie Sud, reprezentanţii instituţiei au avut mult de furcă în desfăşurarea acţiunii. ”Cei de acolo nu ne-au lăsat să intrăm în terasă, ba chiar ne-au ameninţat că sînt protejaţi politic şi nu avem ce să le facem. În aceste condiţii, am fost nevoiţi să chemăm poliţia pentru a ne putea duce controlul la bun sfîrşit. Trecînd peste faptul că atunci cînd am ajuns era şi un minor care lucra acolo, după ce am început verificările, am constatat că societatea era la pămînt la capitolul SSM. Lipseau instalaţii electrice şi nu erau asigurate condiţii adecvate de muncă salariaţilor, astfel că am fost nevoiţi să sistăm activitatea terasei”, a declarat Daniela Neagu. Aceasta a mai declarat că inspectorii de muncă au lăsat invitaţii patronului “Zeus Consulting”, pentru a prezenta documentele de muncă ale salariaţilor la sediul ITM, după care verificările au continuat şi la Costineşti. “Au mai fost controlate cîteva firme din construcţii din Costineşti, mai ales că în această perioadă se desfăşoară o campanie în acest domeniu. Totodată, am primit reclamaţii pentru neplata salariilor la o societate, însă urmează să avem mai multe rezultate în aceste zile”, a mai afirmat directorul adjunct al ITM Constanţa.