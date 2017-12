ITM se laudă cu o captură de 12 „negri mititei” în Tabăra Eforie Sud

Fiecare sezon estival se lasă cu sancţiuni drastice pentru patronii constănţeni certaţi cu legea. Şi cum temperaturile ridicate din această vară sînt tot mai greu de suportat de românii care lucrează în aer liber, inconştienţa patronilor puşi pe profituri de pe urma angajaţilor, poate avea urmări grave. Pe lîngă faptul că reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa constată pe zi ce trece că puţini sînt agenţii economici care mai asigură salariaţilor condiţii de muncă pe caniculă, autorităţile rămîn uimite şi de creşterea alarmantă a cazurilor de muncă „la negru”. Aşa se face că după controalele efectuate în ultimele două săptămîni de inspectorii ITM Constanţa, 11 agenţi economici au fost amendaţi pentru primirea la muncă a 19 persoane fără forme legale. „În urma celor 123 de controale la agenţii economici de pe litoral, am aplicat amenzi în valoare totală de 48.000 de lei. Cele mai multe sancţiuni au vizat munca la negru, astfel că societăţile Cori Crist SRL, Cosmir International şi Club Tiandin s-au ales cu amenzi de 9.000 de lei. Pe de altă parte, am aplicat alte sancţiuni Direcţiei Judeţene de Tineret (DJT) pentru primirea la muncă a 12 persoane fără forme legale”, a declarat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu. Acesta susţine că muncitorii au fost depistaţi în timpul controalelor de săptămîna trecută în Tabăra Eforie Sud, însă amenzile au fost aplicate după ce inspectorii au constatat că salariaţii erau angajaţi în baza unor convenţii civile, şi nu a contractelor individuale de muncă. În replică, directorul DJT Constanţa, Claudiu Teliceanu, afirmă că sancţiunile aplicate în urma acestui control reprezintă o gravă încălcare a legislaţiei muncii. „La nivelul instituţiei noastre există un număr de posturi disponibile, însă pe parcursul verii mai avem nevoie de forţă de muncă suplimentară. Tocmai de aceea am încheiat contracte civile de prestări servicii pentru 12 persoane, însă reprezentanţii ITM spun că este vorba de muncă la negru. Să ne explice inspectorii de muncă în baza cărei legislaţii au aplicat amenzile. Cred că nici ei nu ştiu prea bine, astfel că avem de-a face doar cu o modalitate directă a autorităţilor de a-şi îndeplini norma la amenzi. Oricum, pentru acest abuz vom merge în instanţă pentru a ne căuta dreptatea”, a declarat Teliceanu.