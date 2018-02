ITP-ul expirat îți poate aduce și... închisoare!

09:18:51 / 19 Februarie 2018

Populatie dezinformata

Domnilor repotteri terminati cu informatiile gresite catre populatie! Niciodata o persoana nu va avea dosar penal pt ca circula cu itp-ul expirat in schimb va avea dosar penal pt circulatie cu un vehicul care are dreptul de a circula suspendat,suspendare care provine in urma itp-ului expirat. E cu totul alta mancare de peste care te pune sa te duci sa-ti faci itp-ul la timp doar asa poate ne civilizam si noi si ne dam seama ca mai avem si obligatii nu doar drepturi!