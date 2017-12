IT-ul românesc, singurul cu… birou la cap

Suprafaţa de spaţii de birouri tranzacţionată în primul semestru a totalizat 125.000 metri pătraţi, în creştere cu 12% faţă de perioada similară a anului trecut, dintre care mai puţin de un sfert au reprezentat contracte noi, potrivit datelor companiei imobiliare The Advisers/ Knight Frank. Cele mai multe firme care au închiriat spaţii de birouri au fost cele din sectorul IT (28%), urmate de societăţile care prestează servicii comerciale (18%) şi de cele care operează în producţie şi energie (11%). „Activitatea din segmentul office a constat în mare parte (55%) din relocări şi cereri noi, dar şi din renegocieri şi reînnoiri (33%), extinderi de suprafaţă (7%) şi preînchirieri (5%). Pentru următoarele şase luni, livrările anunţate totalizează 41.500 mp. Şi în 2013, cererea în piaţa de birouri este relativ constantă”, spune directorul executiv al The Advisers/Knight Frank, Horaţiu Florescu. Cât despre preţuri, el se aşteaptă ca tarifele practicate de proprietari să rămână constante, cu posibile majorări în clădirile de clasa A (cele mai bune din piaţă - n.r.).