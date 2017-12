Iubesc la fel ipocrizia politică

E duminică. La ora la care scriu aceste rînduri s-a dat startul votului uninominal în colegiile constănţene. Nutresc speranţa că electoratul nu va rata şansa pe care o are de a decide noua configuraţie politică. Pînă în ultima zi a campaniei electorale, diverşi politicieni, dintre cei care ar fi trebuit de multă vreme să fie băgaţi la naftalină, au continuat să ne vîndă pielea ursului din pădure. Practic, am auzit tot timpul aceleaşi vechi refrene spuse de personaje politice de care efectiv ne-am plictisit. Aceeaşi recuzită ieftină şi aceleaşi mesaje boloborosite, în ultimii patru ani, de scamatorii politichiei noastre. Neîntrecuţi în materie de ipocrizie politică, Traian Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu au întors foaia în ultimul act al campaniei electorale. Aflaţi pe maluri diferite, s-au străduit, cu ajutorul dracului, învăţat să-şi bage frecvent coada în politichie, să treacă puntea în ultima clipă. După cafturile jenante care au perturbat serios bunul mers al treburilor în ţara asta, timp în care s-au dat în gît cu fel şi fel de bileţele roz, au trecut la bezele! Să-mi fie iertată expresia, cînd eşti obligat să asişti la un asemenea spectacol, te apucă pur şi simplu greaţa şi lehamitea de toate şi de toţi politicienii din ţara asta! Cîtă ipocrizie! Cît tupeu! După scandalul care a rupt Alianţa DA în două, după numeroasele episoade în care Băsescu l-a terfelit pe premier, folosit adeseori pe post de cîrpă de şters pe jos la Cotroceni, cei doi şi-au trimis bezele pînă în ultima zi de campanie! Ca într-o telenovelă de cea mai proastă factură, preşedintele şi primul ministru au jucat laolaltă în piesa cu patrioţii lui peşte, agitînd cu stîngăcie steagul jertfei supreme! În plină comedie politică, Tăriceanu a făcut o primă declaraţie de dragoste: ”Băsescu iubeşte România la fel cum o iubesc şi eu”(!!) Cu doar o lună în urmă, astfel de replici ţineau de domeniul absurdului. Acum, subit, cei doi se gratulează în fel şi chip, se alintă şi se pisicesc. Declaraţia lui Tăriceanu vine ca răspuns la reacţiile părinteşti ale preşedintelui faţă de Guvern, devenit, peste noapte, competent, înţelept şi eficient peste măsură! Acelaşi Guvern tratat, în nenumărate rînduri, de către prezident ca fiind o adunătură de incompetenţi şi de corupţi! De-a lungul celor patru ani de mandat prezidenţial, mă refer la perioada scursă pînă acum, Traian Băsescu l-a făcut zdrenţe pe premier, iar pe cei mai mulţi dintre miniştri i-a ridicat la rangul de incompetenţi! Ce contează, important este că Băsescu şi Tăriceanu iubesc România la fel. Cîtă ipocrizie! E limpede că toată această mascaradă politică ascunde calculele ieftine contabilizate de cei care simt că le fuge pămîntul de sub picioare. În disperare de cauză, chiar dacă şi-au rupt aripile cu propriile lor mîini, foştii aliaţi DA au trecut din nou la pupături, mizînd pe refacerea unei alianţe care s-a dovedit a fi extrem de neproductivă. Sînt sigur că, la ora la care scriu aceste rînduri, pedeliştii aşteaptă pe vine rezultatul votului uninominal. În caz de inferioritate, sînt în stare să accepte orice compromis politic. Au demonstrat acest lucru şi după parodia cu PRM, un partid care s-ar putea să dispară de pe radarul politichiei. Starea de nervozitate a preşedintelui, în ultimele zile de campanie electorală, a fost mai mult decît evidentă. Ca în reclamele cu pastile destinate celor care stau prost cu băşica udului, prezidentul a ieşit des în faţa opiniei publice, chiar şi pentru a comunica modul de întrebuinţare a votului uninominal! S-a adresat poporului ca în perioada cînd se afla cu sabia suspendării deasupra capului. Ne-a sfătuit să mergem la vot. La nevoie, ca să ne convingă, cred că era în stare să ne ofere şi premii! A efectuat în disperare nenumărate vizite de lucru. Sigur, nu a rezolvat nimic în ce priveşte efectele crizei mondiale. În schimb, s-a agitat cît să priceapă unii mesajul lui interior. A lăudat priceperea Guvernului. A dat-o cotită cu Tăriceanu, căruia i se promite o altă funcţie importantă. Mă rog, chestii şi socoteli. Naivii au muşcat cu poftă din noua momeală aruncată la întîmplare de după gardurile de la Cotroceni. Drept care, cu Tăriceanu în frunte, au început să recite poezii patriotice în timpul unor dezbateri politice. În realitate, Băsescu ştie că soarta lui depinde de modul în care îşi pregăteşte aşternutul politic…