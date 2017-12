Iubești ciocolata? S-a deschis primul magazin Leonidas la Constanța

Ciocolata este poate cel mai apreciat dulce atât pentru copii, cât și pentru adulții care doresc să își îndulcească zilele cu gustul său fin. Constănțenii care vor să se răsfețe cu praline de ciocolată de cea mai bună calitate sau cei care caută un loc liniștit în care să servească o băutură caldă și să cumpere ciocolată premium pot să facă acum acest lucru la primul magazin Leonidas Chocolate & Coffee care s-a deschis, duminică seara, în Constanța. La evenimentul de deschidere a magazinului de pe strada Ecaterina Varga au participat reprezentantul oficial Leonidas în România, Jolyon Salvadore M'Bei, dar și constănțeni cunoscători ai renumitului brand de ciocolată belgiană. În magazinul cochet și elegant, toți cei prezenți au fost întâmpinați cu șampanie și cu numeroase sortimente de ciocolată pe care le-au putut degusta. ”Brandul Leonidas, care există din 1913 în Belgia, a fost adus în România în 2001, fiind prima ciocolaterie premium din țară. De atunci am mai deschis ciocolaterii și suntem foarte bucuroși să deschidem un magazin și la Constanța. Aducem aici conceptul Chocolate & Coffee, adică, pe lângă ciocolată, avem posibilitatea să bem cafea, cappucino și ciocolată caldă. Îmbinăm ciocolata cu partea de cafenea”, a explicat Jolyon Salvadore M'Bei. Într-un ambient cochet și select, primul magazin Leonidas din Constanța îi așteaptă pe toți cei care iubesc ciocolata cu peste 70 de sortimente de praline. ”Rețetele Leonidas au peste un secol și câteva sortimente au rămas printre preferate, fiind cele mai tradiționale praline. Vorbim despre faimoasa Manon caffe, care este un fel de fresh de ciocolată, sau de ciocolata Gianduja, care este, de asemenea, o rețetă foarte cunoscută. În timp, vom vedea care sunt sortimentele preferate de constănțeni”, a subliniat Jolyon Salvadore M'Bei. Toți cei participanți au fost încântați că pot să cumpere ciocolată premium din orașul lor. ”Știu magazinul chiar de la Bruxelles. Mă bucur că a venit și la Constanța și văd că au o ofertă foarte variată. Am cumpărat deja câteva praline, m-am sfătuit cu vânzătorul pentru că e greu să iei o decizie din atâtea varietăți de ciocolată, dar am vrut neapărat ciocolată cu marțipan”, a spus constănțeanul Gabriel Marin.