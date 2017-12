“Iubire”, un nou single “3rei Sud Est”

Deşi nu s-a mai auzit nimic în ultima vreme de trupa 3rei Sud Est”, cei trei băieţi nu au stat degeaba. Fiecare component are proiecte care nu privesc trupa, dar, împreună, au lucrat la viitorul album. “Am întîrziat cu lansarea albumului, deoarece m-am ocupat de mai multe lucruri în acelaşi timp. Însă nu ne-am grăbit, vrem să fie ceva de calitate”, a declarat Viorel, unul dintre cei trei membri ai trupei. În curînd, “3rei Sud Est” va lansa primul extras de pe viitorul album, piesă intitulată “Iubire”, care va avea şi o variantă în limba engleză, “Oh, baby”. În prezent, deşi s-a despărţit de iubita sa, Laura, ex-componentă a trupei “Crazy”, Viorel a decis să se ocupe în continuare de această formaţie. Pe lîngă acest proiect, artistul mai lucrează şi la “Ramses Project”, o trupă care face muzică de club. Văzînd că artistului îi merge bine, deşi a trecut doar o lună de la despărţirea de Laura, cu care a avut o relaţie de şase ani, “gurile rele” au început să îl cupleze cu... toată lumea. Recent, Viorel a fost într-un club bucureştean, unde s-a întreţinut cu Laura Andreşan. “Nu sînt cu ea, nu este adevărat că ne-am cuplat! Laura a avut o prezentare în acel club, unde a venit însoţită de prietenul ei. Într-adevăr, am avut o discuţie cu ea, dar am vorbit despre noua membră a trupei “Crazy”, doar atît. Între noi nu este nici o idilă”, a precizat Viorel. Artistul mai are o singură nemulţumire: trupa “3rei Sud Est” nu este la fel de apreciată pe plaiurile dobrogene, ca şi în restul ţării. Chiar dacă au mai puţine spectacole în Constanţa, Viorel, Mihai şi Laurenţiu lucrează intens la noul album, iar single-ul “Iubire” promite să devină un nou hit “3rei Sud Est”.