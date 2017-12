Iubitul italian îi promovează poșetele lui Catrinel Menghia

Actrița Catrinel Menghia se bucură de o perioadă favorabilă în cariera ei de vedetă și a lansat astfel, de curând, o linie de poșete Catherinelle, care a fost promovată la Roma. În urmă cu câteva zile, mai multe fotomodele au defilat pe podium în capitala Italiei cu creațiile româncei. Ieșeanca a fost însoțită la eveniment de producătorul italian de film Massimiliano Di Lodovico, care îi este iubit de mai bine de un an. El este promoterul din spatele noii afaceri a româncei. „Sunt fericită pentru că cei de la Altaroma mi-au oferit o asemenea oportunitate. Sunt la a doua colecție și deja am prezentat în cadrul unui festival. Nu am niciun fel de așteptare, este o muncă grea pe care o duc în paralel cu alte joburi pe care le fac”, spune Catrinel Menghia.