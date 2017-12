Iulia Pană, de la poezie la pictură

Scriitoarea constănţeană Iulia Pană, al cărei nume pare predestinat artelor, a fost, ieri după-amiază, protagonista unui eveniment ce nu a constituit vreo farsă, ci o adevărată surpriză pentru pasionaţii de frumos. Artista a prezentat, la librăria Cărtureşti, prima ei expoziţie de pictură, inspirată, bineînţeles, din versurile proprii. La vernisajul expoziţiei „Future Sound of Poetry” au participat tineri constănţeni cu pasiuni şi preocupări literare sau plastice, care au apreciat din plin noua viziune artistică a Iuliei Pană. Experimentul s-a desfăşurat sub egida asociaţiei „KULTurale”.

MESAJUL EXPOZIŢIEI „Future Sound of Poetry este, practic, un mesaj poetic pe care l-am iniţiat în urmă cu câţiva ani, la Festivalul „Primăvara Poeţilor“, când am făcut un mixaj cu muzică house şi versuri recitate într-un club din Constanţa. O pasiune din copilărie, pictura m-a făcut să evadez puţin. Imaginile reprezintă noua mea viziune despre poezie. Cineva spunea că viitorul poeziei este în muzică şi în imagine. Este foarte adevărat. Aşa cum m-au îndrumat profesorii mei, Gheorghe Caruţiu şi Gabriela Gheorghe, am îmbinat texte poetice cu elemente sonore, precum difuzoare, microfoane şi cabluri. Proiectul va fi extins, va fi prezentat video şi audio, cu poezie, muzică compusă de fiul meu şi imagini ale picturilor mele“, a mărturisit Iulia Pană. Ea a mai spus că acest nou proiect al său reprezintă un experiment al frumosului şi că nu se consideră, totuşi, un artist plastic.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România şi absolventă a Facultăţii de Arte - specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative - din cadrul Universităţii „Ovidius”, Iulia Pană are preocupări multiple în domeniul artei. Aceasta scrie atât poezie, cât şi proză scurtă, teatru, scenarii TV şi de scurtmetraj, fiind cunoscutuă, totodată, şi pentru activitatea sa de om televiziune, în cadrul Neptun TV.