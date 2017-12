Iulia Timoşenko face noi acuzaţii

Iulia Timoşenko, fost premier ucrainean judecat pentru abuz de putere, a acuzat, ieri, autorităţile de la Kiev că îi interceptează convorbirile telefonice şi că îi urmăresc toate deplasările. ”Vehicule speciale mă urmăresc în fiecare zi, 24 de ore pe zi. Am numărat vreo 20”, a declarat fostul premier, înaintea unei audieri la Tribunalul din Kiev. ”În plus, 17 numere de telefon, ale mele, ale unor prieteni apropiaţi şi colegi, au fost puse sub ascultare”, a mai afirmat aceasta, denunţând apariţia unui stat poliţienesc în Ucraina. Serviciul de presă al Ministerului ucrainean de Interne nu a putut fi contactat pentru comentarii iar biroul de presă al serviciilor de securitate a precizat că nu este în măsură să comenteze acuzaţiile.

Iulia Timoşenko, unul dintre liderii Revoluţiei Portocalii din 2004, riscă o condamnare de până la zece ani de închisoare. Conform Parchetului, fostul premier şi-a depăşit prerogativele în 2009, autorizând semnarea unor contracte pentru import de gaze ruseşti în condiţii dezavantajoase pentru Kiev. Iulia Timoşenko afirmă însă că preţul negociat cu Rusia era unul dintre cele mai scăzute din Europa şi că nu avea nevoie de autorizaţie din partea Guvernului pentru a semna contractul. Procesul declanşat împotriva liderului opoziţiei ucrainene a fost criticat atât de UE, cât şi de SUA.