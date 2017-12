Iulia Timoşenko, sub arest la domiciliu

Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei, a afirmat ieri că este sub arest la domiciliu. ”Mi se interzice acum să părăsesc locuinţa şi pot să ies din casă doar pentru a merge la biroul Procurorului General”, a declarat Iulia Timoşenko, după ce a fost interogată din nou, în cursul zilei de ieri. Ea a mai spus că va merge zilnic pentru interogatorii. Agenţia aminteşte că Iulia Timoşenko a fost inculpată, luni, sub acuzaţia de deturnare de fonduri publice în timpul mandatului său, din 2007 până în 2010. În 2001, Iulia Timoşenko a fost arestată sub acuzaţia de modificare a unor documente vamale şi de contrabandă cu gaze naturale, între 1995 şi 1997, dar a fost eliberată după câteva săptămâni.