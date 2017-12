Iulia Vîntur are o colecţie inedită de căni

Vedeta Iulia Vîntur a vorbit ieri, în cadrul unei emisiuni de televiziune în care a fost invitată, despre colecţia ei de căni provenite din ţările pe care le-a vizitat. Vorbind despre suveniruri aduse din ultima vacanţă, ea i-a povestit gazdei sale, Monica Dascălu, despre colecţia impresionantă de căni pe care a mărit-o de-a lungul timpului cu cîte un exemplar din fiecare ţară în care a călătorit. „Totul a pornit de la prietena mea Lili, cu care am copilărit şi cu care mă ştiu încă de cînd aveam 3 ani. De cîte ori plecam pe undeva, ea mă ruga să îi aduc cîte un astfel de suvenir şi aşa am început să-mi cumpăr şi mie“, a povestit Iulia, care în prezent a adunat cîteva zeci de căni din New York, Los Angeles, Londra, Seychelles, Bali, Dubai, Paris, cîteva din Italia, locuri pe care a ajuns să le viziteze. În fiecare dimineaţă, Iulia îşi bea cafeaua dintr-altă cană. „Pot spune că în fiecare zi îmi savurez cafeaua în alt colţ al lumii, deşi unele nu sînt aşa comode şi au forme mai ciudate cum este cea din Praga, care imită ca formă o cutie de hîrtie ondulată şi are şi culoare interesantă, în sepia“, a precizat ea, adăugînd că preferata ei este o cană cu un ceas ieşit în relief, din Viena, primită de la mama ei. Iulia recunoaşte că au fost şi momente cînd colecţia ei a început să descrească, însă ea consideră că fiecare cană care se sparge e un semn ca se va întoarce în locul respectiv.