Iulia Vîntur şi-a luat maşină de 30.000 de euro

Vedeta de televiziune Iulia Vîntur are, de cîteva zile, un nou motiv de fericire. Pe lîngă faptul că este iubita unui dintre cei mai apreciaţi compozitori din România, frumoasa blondă şi-a achiziţionat o maşină nouă, marca Chevrolet Captiva Sport, pentru care a scos din buzunar nu mai puţin de 30.000 de euro. „Îmi place foarte mult să călătoresc şi este foarte important pentru mine să mă simt confortabil şi în siguranţă la drum. Am încredere în maşina pe care o conduc, pentru că este o maşina dinamică, sportivă, dar, în acelaşi timp, are şi o eleganţă aparte. Acum am în plan multe evadări din Bucureşti şi abia aştept să mă bucur de ele în timpul liber”, a declarat Iulia.

Deşi are noul automobil de puţină vreme, Iulia a „probat-o” alături de prietenii ei, cu care a făcut o excursie la munte: „Se vede totul altfel de la înălţime. Mie, întotdeauna, mi-au plăcut maşinile mari, spaţioase, care îmi oferă siguranţă, dar şi posibilitatea de a îmi lua prietenii dragi în drumeţii. Chiar am fost uimită în mini-excursia noastră că drumul nu mi s-a părut deloc obositor, deşi erau condiţii de iarnă şi am simţit chiar că drumul însuşi a fost o parte a distracţiei”, a mai spus iubita lui Marius Moga.

Iulia i-a găsit partenerului său de drum şi un nume. „I-am spus din prima Black Flipper, pentru că are forme frumoase, inteligenţa unui delfin şi culoarea eleganţei”, a precizat Iulia Vîntur.