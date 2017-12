Iulian Iancu cere premierului o analiză privind energia scumpă vîndută populaţiei

Preşedintele Comisiei de Industrii din Cameră Iulian Iancu i-a solicitat, ieri, primului-ministru, Călin Popescu Tăriceanu, să prezinte public o analiză prin care să explice cum e posibil ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), aflată în subordinea sa, să ia decizii discreţionare, vînzînd energie scumpă către populaţie. Potrivit lui Iancu, prin lanţuri de intermediari, se scot şase mii de miliarde de lei din sistemul energetic, în condiţiile în care intermediarii nu au nicio responsabilitate pentru o situaţie de criză energetică. El a mai spus că pe primele şase luni ale anului 2008 s-a înregistrat cea mai mare vînzare de energie la export din ultimii şase ani, ceea ce arată că cea mai ieftină energie a fost trimisă la export, cu influenţă directă asupra preţului mare plătit de populaţie. Deputatul PSD a făcut cunoscut totodată că de la 1 iulie a operat şi o majorare la energia termică, aceasta crescînd cu 12,5% şi alăturîndu-se celor care au avut loc la energie electrică şi la gaze naturale: “\'Românii plătesc mai scump pentru a trăi mai prost. Aceste preţuri se răspîndesc în tot spaţiul economic, afectînd în mod direct creşterea produselor alimentare. În România, în primele patru luni ale acestui an, pentru energie şi produse alimentare s-au cheltuit 4,6 miliarde de euro, adică cu 10% mai mult decît anul trecut, contribuind în mod direct la creşterea deficitului comercial al ţării noastre. Tot în această perioadă, salariaţii au dat pe scumpiri ceea ce au cîştigat prin creşteri salariale.Creşterea salarială a fost în medie de 2,1%, iar scumpirile au fost de 2,8%”. Social-democratul a reamintit că în cursul săptămînii trecute s-a întîlnit cu preşedintele Traian Băsescu, căruia i-a prezentat o serie de măsuri prin care costurile plătite de populaţie pentru energie să se diminueze. Iancu a făcut referire şi la pactul naţional propus de partidul său în domeniul energiei şi produselor alimentare.

În replică, preşedintele PD-L Emil Boc a declarat că PSD este amnezic, iar Iulian Iancu, fost secretar de stat în Guvernul social-democrat, are un tupeu fără precedent, ieşit din comun. Boc a acuzat PSD că, prin privatizarea Petrom, a vîndut rezervele de ţiţei ale României şi a stabilit un preţ maxim de 28 de dolari pe barilul de petrol, deşi, în prezent, această sumă atinge 140 de dolari pe piaţa internţională, iar în contractul de privatizare nu există vreo clauză de actualizare a preţului petrolului. Boc mai solicitat PSD trebuie să îşi asume răspunderea politică pentru scumpirile din domeniul gazelor naturale, să nu vină ca “nişte fecioare neprihănite în faţa românilor”. Imediat a apărut şi replica deputatului social-democrat Iulian Iancu care a declarat că, în ceea ce priveşte privatizarea Petrom, Emil Boc este vinovat direct, în timp ce PD-L are principala vină pentru “spargerea” sistemului energetic. Iancu a arătat că a făcut parte din Ministerul Industriilor, dar că alt secretar de stat s-a ocupat de Petrom. El a subliniat că nu a făcut parte din comisia de privatizare şi nu a avut “nici în clin nici în mînecă” cu privatizarea Petrom: “În schimb, domnia sa (Emil Boc, n.r.) este vinovat direct, petru că a făcut parte din Parlamentul care a votat legea de privatizare. A fost liderul grupului parlamentar care a votat această lege. Dar la vremea respectivă nu s-a distins cu niciuna dintre aceste remarci pe care azi le vehiculează, atît legat de preţul ţiţeiului cît şi legat de redeveţă şi alte clauze care ar fi putut la vremea respectivă să-i ofere şansa să aibă o dezbatere publică deschisă”. El a arătat că Emil Boc a avut posibilitatea să găsească o soluţie, de la momentul privatizării Petrom pînă azi, în condiţiile în care a avut în mînă contractul de privatizare şi a văzut evoluţia preţului ţiţeiului, dar nu s-a întîplat nimic în acest sens: “Din punct de vedere al sistemului energetic, principala vinovăţie, dacă e să căutăm vinovaţi, o are partidul domniei sale (PD-L, n.r.), pentru că a spart sistemul energetic. (PD-L, n.r.) a spart societăţile din sistemul de gaze, a dispus şi angajat în numele Guvernului din 1999-2000 România la aceste privatizări, a promovat, în ce priveşte energia electrică, un sistem în care au împărţit producţia pe tipuri de combustibil, făcînd imposibilă concurenţa şi azi oferind posibilitatea unora să beneficieze numai de energia ieftină, iar populaţia de energia cea mai scumă din ţară, creînd şi dezvoltînd un segment al “băieţilor deştepţi” printre care se află şi colegi de-ai săi”. PD-L a respins imediat acuzaţiile deputatului PSD, susţinînd că Iancu a semnat nota de fundamentare a Ordonanţei de privatizare a Petrom.