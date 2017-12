Iuliana Puşchilă din Mangalia reprezintă România la Eurovision Junior

Talentata adolescentă Iuliana Puşchilă va reprezenta, astăzi, judeţul Constanţa la selecţia naţională a concursului Eurovision Junior 2009, spectacol care este transmis în direct pe TVR 1, începînd cu ora 21.10.

Iuliana Puşchilă cîntă de la opt ani, iar la cei numai 14 ani ai săi se poate lăuda cu un palmares impresionant, care constă în apariţii de excepţie, încununate de trofee şi premii, pe scenele festivalurilor de muzică uşoară din ţară. Anul acesta, talentata elevă a Şcolii Generale numărul 5 „Gala Galaction” din Mangalia a cîştigat Trofeul „Cerbul de Argint” la Festivalul „Cerbul de Aur Junior” de la Piatra-Neamţ, trofeul Festivalului „Ghiocelul de Argint” de la Bîrlad şi locul al II-lea la Festivalul „Mamaia Copiilor”, la Constanţa. Renumitul cîntăreţ Mihai Trăistariu, care reprezintă cu succes România pe plan internaţional, a remarcat-o în 2007 şi a distins-o cu premiul care îi poartă numele. Anul acesta, la Gala Premiilor Radio Constanţa, talentata artistă a cîntat în duet cu Mihai Trăistariu pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Acestor distincţii li se adaugă alte performanţe precum: Trofeul Festivalului „Mlădiţe dunărene” 2006, Hîrşova, Trofeul Festivalului „Steluţele Mării” 2006, Constanţa, Trofeul Festivalului „Delfinul de Mare” 2007, de la Cumpăna şi Trofeul Festivalului Naţional „Remember” 2008. Pentru activitatea muzicală desfăşurată în 2008, primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, a distins-o pe Iuliana cu titlul „Tinere talente”, în cadrul „Galei Superlativelor”. Adolescenta nu neglijează şcoala, în favoarea carierei muzicale, anul trecut, în clasa a VII-a, obţinînd nota maximă la teza cu subiect unic la matematică.

Iuliana se pregăteşte, de un an, cu profesorul Theodor Rădulescu, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Constanţa. În paralel cu activitatea de solist vocal, studiază pianul şi chitara. Anul acesta, în perioada 19-25 august, Iuliana a înregistrat cinci cover-uri: „Bleeding Love” al Leonei Lewis, „I Surrender” - Celine Dion, „Listen” - Beyonce, „I’m With You” - Avril Lavigne şi „Footprints in the sand” - Leona Lewis. Consilierul muzical al Iulianei este prim-violonistul filarmonicii din Birmingham, înregistrările fiind făcute în studioul lui Simon Harrison, din Anglia.

La Eurovision Junior, constănţeanca Iuliana Puşchilă concurează cu alţi 14 adolescenţi şi copii talentaţi din toate colţurile ţării. Etapa internaţională a competiţiei va avea loc pe 21 noiembrie, la Kiev, în Ucraina. Dacă ar cîştiga, Iuliana ar trebui să concureze cu alţi copii talentaţi din 12 ţări: Belgia, Suedia, Armenia, Malta, Rusia, Serbia, Georgia, Belarus, Ucraina, Macedonia, Cipru şi Olanda. Melodia şi interpretul care ne vor reprezenta la Kiev vor fi aleşi în baza televotingului (50%) şi a punctelor acordate de juriul de specialitate (50%).