Iulie 2015, cea mai fierbinte lună de pe Terra, de la debutul măsurătorilor meteorologice

Iulie şi primele şase luni ale anului 2015 au fost cele mai calde înregistrate la suprafaţa Terrei de la debututul măsurătorilor meteorologice, în 1880, a anunţat, joi, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Încălzirea climei de pe Terra continuă. Astfel, temperatura medie combinată la suprafaţa uscatului şi a oceanelor de pe Terra s-a situat în iulie 2015 cu 0,81°C peste media secolului XX (15,8°C) şi a depăşit cu 0,08 grade Celsius precedentul record de temperatură medie lunară, stabilit în iulie 1998. Iulie, care este, în mod normal, cea mai fierbinte lună dintr-un an la nivel planetar, a fost în acest an, cu o temperatură globală de 16,61°C, cea mai fierbinte dintre toate cele 1.627 de luni care au fost monitorizate de meteorologi începând din ianuarie 1880. Temperatura globală înregistrată în lunile iulie creşte cu 0,65 grade Celsius, în medie, în fiecare secol, precizează specialiştii de la NOAA. De asemenea, potrivit BBC, nouă luni din topul 10 al celor mai fierbinţi luni monitorizate după 1880 au fost înregistrate după anul 2005, afirmă NOAA.

Oamenii de ştiinţă spun că încălzirea globală şi impactul fenomenului El Nino reprezintă principalele cauze care se află în spatele acestor recorduri de temperatură. Concentraţiile tot mai mari de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă sunt un factor-cheie pentru creşterea temperaturilor. Un alt factor important este El Nino. Acest fenomen natural, care ia naştere în apele calde din Oceanul Pacific la câţiva ani, contribuie, la rândul său, la creşterea temperaturilor globale.