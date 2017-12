Iureş, în „Riposta“ americană

Îndrăgitul actor Marcel Iureş interpretează, în mai multe episoade ale serialului american „Riposta / Strike Back”, sezonul 4, rolul unui traficant de droguri rus, care doreşte să răzbune moartea fiului său. Marcel Iureş este Arkady Ulyanov şi vrea să se răzbune pe cei doi agenţi ai secţiei serviciilor secrete britanice, pentru că aceştia i-au omorât fiul, pe Victor Ulyanov. Serialul, regizat, printre alţii, de Michael J. Bassett, cu Philip Winchester, Sullivan Stapleton şi Rhona Mitra în distribuţie, a fost difuzat de HBO România.

Marcel Iureş a mai jucat în producţii străine, ca „The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea” - regia Peter Greenaway, „Layer Cake” - regia Matthew Vaughn şi „Piraţii din Caraibe: La capătul lumii”. De asemenea, Iureş a mai jucat în „Logodnicii din America” şi în filmul pe care Francis Ford Coppola l-a realizat în România, inspirat de romanul lui Mircea Eliade, „Youth Without Youth / Tinereţe fără tinereţe”.

Totuşi, marea iubire a actorului rămâne teatrul. În martie 2012, cu prilejul premierei de gală a filmului „Tatăl fantomă”, de Lucian Georgescu, la Constanţa, Marcel Iureş a declarat: „Teatrul este pe primul loc. Aşa mi-a fost dat. Nu ştiu să fac altceva. Filmul e ceva foarte nou pentru mine şi cred că de aceea continuu, pentru că nu ştiu încă să fac film. Serios. Mai învăţ. Învăţ de la oricine, oricând”.