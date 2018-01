Iustian: „Guvernul Tăriceanui vrea să manipuleze electoratul”

Preşedintele PLD Constanţa, deputatul Mircea Iustian, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că Guvernul nu depune toate eforturile pentru a promova referendumul pentru votul uninominal. „Atragem atenţia Guvernului că are datoria să popularizeze referendumul, aşa cum se promovează orice eveniment important. Acest lucru se face prin Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, instituţie prin care a fost informat publicul în legatură cu aderarea României la Uniunea Europeană“, a spus Iustian. El a adăugat că Tăriceanu şi Guvernul încearcă din nou să manipuleze electoratul. „În fapt, Tăriceanu afirmă că, tehnic, trebuie să existe două comisii electorale, una pentru referendum, alta pentru alegerile europarlamentare. Primul ministru motivează că nu îi dă voie legea electorală. Însă două comisii, chiar şi în aceeaşi locaţie, înseamnă cheltuială dublă: urne, cabine şi plata celor două comisii. Printr-o singură ordonanţă de urgenţă se poate rezolva tehnic această situaţie! Dar Guvernul-caltaboş aruncă bani în speranţa că alegătorul nu va merge la ambele consultări electorale“, a declarat Iustian. El s-a arătat nemulţumit şi de modul în care au fost concepute buletinele de vot: „Al doilea mod prin care se încearcă înşelarea electoratului este felul în care a fost conceput buletinul de vot. Prin caractere de litere foarte mici şi greu vizibile se doreşte să se ascundă candidaţii. Am putea crede că scopul este economia de hîrtie, însă primele şi ultimele două foi sînt goale şi numai patru sînt tipărite, la mijloc. Cu toate tertipurile utilizate, PLD are, totuşi, convingerea că electoratul se va mobiliza la urne“, a mai spus preşedintele PLD Constanta.