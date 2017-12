Ivanka Trump a născut o fetiţă

Model, designer de bijuterii, membru al juriului în celebra emisiune concurs a tatălui său, The Apprentice şi, de duminică, fericita mămică a unei fetiţe. Fiica miliardarului american Donald Trump a anunţat venirea pe lume a primului său copil, pe contul său de Twitter. Conform anunţului, Ivanka a născut la New York, primul copil din căsătoria cu Jared Kushner, proprietarul cotidianului ”The New York Observer.” Cei doi s-au căsătorit în 2009, iar Ivanka Trump s-a convertit la iudaism, înainte de această uniune. Această fetiţă este cel de-al treilea nepot pentru miliardarul Donald Trump. Fratele lui Ivanka, Donald Trump Jr. şi soţia sa, Vanessa, au împreună o fiică şi un fiu.