Izaura Anghel crede că Traian Băsescu se teme de procurori

Fiica lui Bercea Mondial, Izaura Anghel, crede că lui Traian Băsescu îi este frică de procurori, acum că nu mai este președintele României, și că de aceea a refuzat să facă vreo declarație, ieri, în dosarul în care este cercetat de Parchetul General pentru șantaj. „El nu a vrut să dea cu subsemnatul, dar eu sunt obligată să merg în fiecare dimineață la Poliția Drăgănești-Olt pentru a semna actele de control judiciar. Iau copilul cel mic în brațe, nu contează dacă e ger, e ploaie, și mă duc la Poliție, cu toate că sunt nevinovată. Traian Băsescu nu se gândește la ceea ce ne-a făcut nouă! Lui îi este teamă acum de procurori, pentru că nu mai e șeful statului”, a afirmat Izaura Anghel, pe holul instanței. Aceasta a venit ieri la Constanța, unde s-a judecat menținerea controlului judiciar impus de magistrați atât ei, cât și fratelui său mai mic, Grinică Anghel. Avocatul celor doi inculpați, deferiți Justiției sub acuzația că l-ar fi șantajat pe fratele fostului președinte, Mircea Băsescu, a cerut revocarea acestei măsuri. „Nu au cum să ia legătura cu partea civilă (Mircea Băsescu - n.r.) pentru că aceasta se află în arest la domiciliu. Mai mult, pe parcursul celor opt luni de când se află sub control judiciar, cei doi inculpați și-au respectat toate obligațiile. Deci nu sunt motive pentru ca măsura să fie menținută”, a pledat avocatul Mircea Teis. Prezentă în fața judecătorilor, Izaura Anghel a susținut că nu mai poate merge zilnic la Poliție, cu fetița de șase luni în brațe. Ca să-și justifice solicitarea de ridicare a controlului judiciar, ea a adăugat că bebelușa este bolnavă și că are nevoie de tratament în străinătate. „Voi aduce acte medicale doveditoare că trebuie să plec cu fata mea în altă țară”, a mai spus Izaura. Instanța a rămas în pronunțare.

PRINȘI ÎN FLAGRANT Amintim că Izaura și Grinică sunt judecați alături de fratele lor, Florin Anghel, de mama lor, Fănica Anghel, dar și de Marius Constantin, pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție Constanța, cei cinci inculpați l-ar fi amenințat pe fratele fostului președinte că vor face publică o înregistrare compromiţătoare la adresa familiei Băsescu dacă nu le înapoiază suma de 280.000 de euro pe care susțin ei că ar fi dat-o drept mită pentru a-l ajuta pe Bercea să scape din pușcărie, unde ajunsese după ce și-a înjunghiat un nepot. Mircea Băsescu i-a denunţat şi i-a ajutat pe anchetatori să organizeze un flagrant, pe 29 mai 2014, în biroul său din Portul Constanţa. Marius Constantin, soţia sa, Izaura Anghel, şi Grinică Anghel au fost prinşi la scurt timp după ce au primit 10.000 de euro de la Mircea Băsescu.