Astăzi şi mâine, de la ora 17.00, vor avea loc partidele etapei a 24-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Astăzi, niciuna dintre echipele din judeţ nu va juca pe teren propriu, microbiştii constănţeni putând viziona mîine, la Ovidiu, meciul dintre Viitorul şi FC Farul II. Formaţiile din Mangalia, Eforie şi Medgidia vor evolua în deplasare, însă doar ultima are emoţii în acest retur de campionat. O victorie la Berca ar însemna mult pentru CSM Medgidia, formaţie care de două etape este antrenată de Izmir Abdulgani. „Eu sunt din Medgidia, am jucat şi am antrenat aici ani de zile, de aceea cred că este şi de datoria mea să încerc salvarea echipei de la retrogradare. Lotul este destul de bun, avem promisiuni de la Primărie şi de la câţiva sponsori că se vor rezolva problemele financiare, aşa că vom lupta până la finalul campionatului”, a declarat Abdulgani, care va fi ajutat de antrenorul secund Cosmin Mocanu.

Iată programul rundei a 24-a (cu excepţia celui de la Ovidiu, toate meciurile se joacă vineri, de la ora 17.00): Viitorul Însurăţei - Callatis Mangalia; Dunărea Călăraşi - CS Eforie; Petrolul Berca - CSM Medgidia; Viitorul Ianca - ACS Berceni; Viitorul Chirnogi - Partizanul Merei; CS Viscofil - Unirea Slobozia; CS Tunari - UTChim Găeşti 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); CS Domneşti - Oil Terminal Constanţa 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Partida Viitorul Constanţa - FC Farul II Constanţa se joacă sâmbătă, de la ora 17.00, la Ovidiu.

Clasament Seria a II-a: 1. Viitorul Constanţa 56p; 2. ACS Berceni 53p; 3. Slobozia 48p; 4. Domneşti 44p; 5. Viscofil 43p; 6. Mangalia 42p; 7. Berca 41p; 8. Călăraşi 34p (45-36); 9. Eforie 34p (26-27); 10. Tunari 33p (29-26); 11. Merei 30p; 12. Farul II 24p (28-32); 13. Ianca 24p (32-46); 14. Însurăţei 23p; 15. Medgidia 21p; 16. Chirnogi 17p; 17. Găeşti* 8p (19-75); 18. Oil Terminal* 8p (15-74) - * echipe retrase din campionat.