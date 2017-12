Izolare... insulară

O insulă ce se află în Oceanul Pacific este unul dintre cele mai izolate locuri din lume. Este vizitată de o navă cu provizii de cel mult două ori pe an, iar pericolele de pe teritoriul său ţin departe vizitatorii nedoriţi. Insula Palmerston din Oceanul Pacific, care face parte din insulele Cook, este locuită de doar 62 de oameni, scrie BBC. ”Este suficientă hrană pe insulă, nu suferim niciodată de foame. Împărţim peştele la toate locuinţele de pe insulă. A împărţi înseamnă a-ţi păsa. Nu avem trafic, nu avem staţii de autobuz, ci doar oameni şi arbori de cocos şi oceanul albastru”, spune un locuitor al insulei. Deoarece insula are atât de puţini locuitori, căsătoriile au loc între rude. ”M-am căsătorit cu vărul meu de gradul doi. Unii se căsătoresc la grade de rudenie mai apropiate. Un om care a venit din Noua Zeelandă ne-a spus că relaţiile apropiate cauzează probleme copiilor”, a declarat una dintre femeile de pe insulă. Oamenii sunt însă fericiţi să trăiască izolaţi: ”Ne place felul în care trăim aici, atât de liniştiţi”. Insula Palmerston a fost descoperită de James Cook în 1774 şi are o suprafaţă de aproximativ 2,6 kilometri pătraţi.