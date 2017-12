Recenta declaraţie a lui Traian Băsescu despre viitorul guvern pe care şi-l doreşte, visând că va câştiga alegerile prezidenţiale, a fost pusă oarecum în umbră, ziaristic vorbind, de rezultatele sondajului INSOMAR în care, în premieră, Mircea Geoană iese câştigător în ambele tururi ale scrutinului. Aş vrea să fac doar câteva scurte comentarii, pe rând, despre cele două subiecte, deoarece există o legătură interesantă între ele.

„Vreau un guvern de dreapta, după alegeri, dar fără premier liberal!” - a spus actualul preşedinte acum câteva zile. Presa a comentat în fel şi chip aceste vorbe, dar opinia mea sinceră este că, printr-o asemenea declaraţie, Traian Băsescu şi-a tăiat singur craca de sub picioare pentru al doilea tur al alegerilor. În loc să speculeze în mod binevoitor afirmaţia făcută de Crin Antonescu anterior, anume că liberalii nu au nicio înţelegere cu social-democraţii după primul tur, Băsescu şi-a îndepărtat, ba chiar şi-a înstrăinat electoratul liberal ce ar fi fost dispus să voteze la dreapta, în cazul în care preşedintele PNL n-ar fi ajuns în turul doi. Este încă o manevră greşită a trufaşului Băsescu, pentru că el joacă o carte pierdută. După cinci ani de nebunie şi haos pe scena publică şi după un an de criză economică, el mai crede în radicalizarea spiritului politic al electoratului? Asta este o „mână moartă”, ca la poker! Viaţa de zi cu zi a românilor este atât de nesigură, din toate punctele de vedere, în momentul de faţă, încât ar fi în stare s-o voteze şi pe mama mare, dacă ar fi convinşi că ea le poate aduce puţină linişte… Băsescu a gândit cu glas tare, de parcă ne-am fi aflat în 1990 sau 1996. Şomerii vor servicii şi săracii îşi doresc salarii mai mari sau măcar o protecţie socială mai bună, iar el continuă să tragă spuza electorală tot pe turta „anticomunismului”!?

Această gafă politică, ţintită spre electoratul mai şcolit şi urban, va accentua, în plus, şi izolarea PD-L-ului, care a ratat atât guvernarea cu liberalii, cât şi cea cu social-democraţii, ca să nu mai pun la socoteală faptul că, în „formatele” PD şi PD-L, această formaţiune politică a contribuit la dărâmarea a patru guverne în douăzeci de ani. În PD-L nu mai are încredere nimeni, iar victoria din ce în ce mai previzibilă a lui Mircea Geoană, pe care sondajele au început să o confirme, va consfinţi o guvernare a actualei majorităţi parlamentare, ceea ce îi va arunca pe democrat-liberali într-o lungă perioadă de opoziţie, lăsându-i singuri şi stingheri în Parlament… Aşa se va sfârşi „opera politică” a lui Traian Băsescu! În loc să facă „reforma statului”, aşa cum s-a lăudat, Băsescu va transforma PD-L, involuntar, la alegerile generale de peste trei ani, într-un partid la fel de mic şi inofensiv ca şi ţepele sale faimoase din Piaţa Universităţii.

Aşadar, anunţarea refuzului unui premier liberal, chiar dacă ascunde şi teama preşedintelui că în spatele acelui prim ministru se vor afla, în umbră, influentul Patriciu şi duşmanul Tăriceanu, a semnat condamnarea politică a PD-L-ului şi anunţă victoria lui Geoană. Până la viitoarele alegeri parlamentare, democrat-liberalii se mai pot salva în ochii electoratului doar cu condiţia să se despartă definitiv de Traian Băsescu!